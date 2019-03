Los psicólogos polacos consideran a David Thomson no apto para cuidar a su hijo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El caso de David Thomson ha sufrido un revés. El padre cuyo hijo, del mismo nombre, se lo llevó su madre de Lepe a Polonia sin su consentimiento ha obtenido el informe desfavorable de los psicólogos polacos que están examinando el caso. Dicen que no es apto para cuidar de su hijo y, por el contrario, consideran que la madre, Mirka Duk, sí está capacitada. Dicho informe contradice los de los psicólogos españoles, en los que se basó la justicia para dar la patria potestad del menor al padre.

El informe psicológico ha sentado como un jarro de agua fría a Thomson, que cree que pesará en la decisión final del juzgado de Kutno que debe resolver el caso, para el que hay una vista el próximo 28 de marzo. El británico afincado en Lepe no entiende en qué se basan los psicólogos para considerar apta a una mujer que "ha estado internada en un psiquiátrico y que tiene al menos dos hijas abandonadas a las que no ha intentado ver en ningún momento".

La versión de los psicólogos polacos dista mucho de lo que Thomson asegura que le decía su hijo durante los permisos de fines de semana con su madre: "Me dice que es agresiva, que da patadas a los muebles, puñetazos en la mesa, está todo el día con el móvil y le encierra en el cuarto; ni siquiera la llama mamá, sino por su nombre".

Considera que la justicia polaca se pone del lado de sus ciudadanos en casos como estos y que incluso está dejando que pase el tiempo para alegar arraigo en el menor. Como prueba alega los "impedimentos" que se le están poniendo en todo el proceso: la imposibilidad de comparecer por videoconferencia, la no admisión de la valoración psicológica de su ex mujer realizada en España, la asignación de una abogada en Polonia con la que tiene problemas de comunicación al no hablar ni español ni inglés, la falta de información ...

A pesar de los signos en contra, Thomson no se rinde: "Quiero que cuando mi hijo tenga 18 años sepa que hice todo lo posible por recuperarlo", señala con desesperanza. Desde que su madre se lo llevara el pasado 29 de mayo aprovechando un permiso de fin de semana, solo ha visto al pequeño de seis años diez minutos en Polonia cuando acudió a la cita con los psicólogos. En ese momento lo vio "mal vestido y con miedo".

La pareja se conoció hace doce años cuando Duk acudió a Lepe a la recogida de la fresa, años después nacería el niño y fue entonces cuando el británico descubrió, de boca del ginecólogo, que Mirka había sido madre antes. Que se sepa, la mujer tiene otros dos hijos a los que no ha intentado ver nunca, según cuenta Thomson.

El británico, de 38 años, acusa a Mirka de utilizar los protocolos y ayudas establecidos por la ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista para lograr dinero. Su ex pareja le ha denunciado en nueve ocasiones por violencia de género y en todas ha salida absuelto. Tampoco ha pagado la manutención, los libros, los aparatos dentales o el tratamiento para la piel atópica que padece el menor, algo más de 8.000 euros en total, se queja Thomson.