La rectora reclama más financiación para la UHU en la entrega de sus Medallas

La Universidad de Huelva ha celebrado hoy su día con la entrega de sus Medallas a tres personalidades representativas de la cultura, el deporte y la investigación: el cantaor flamenco Arcángel, el patinador bicampeón del mundo y bronce olímpico 2018, Javier Fernández; y el profesor de Geología de la UHU Francisco Alonso Chaves, que participó en el rescate del cuerpo de Julen tras caer de un pozo en Totalán (Málaga).

Como ha destacado la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, con estos reconocimientos se ha querido "referenciar valores universitarios: el esfuerzo, el talento, la disciplina, la lucha por un objetivo. Estas tres personas lo representan de una forma incuestionable". "Hemos apostado por simbolizar con estas medallas tres elementos que están muy presentes en la Universidad: la cultura, con una persona como Árcangel, que es un símbolo internacional de ese Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; el deporte, que es algo asociado a la formación y la vida universitaria en la persona de Javier Fernández; y otro tema importantísimo como es la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad, que lo hemos referenciado con uno de nuestros profesores, Francis Alonso Chaves. Creemos que debíamos cubrir tres escalas: lo interno, nuestro entorno y lo nacional e internacional", ha señalado Peña al inicio del acto.

María Antonia Peña ha hilvanado un discurso reivindicativo para insistir en "una financiación más abundante y sobre todo planificada, con certidumbre, que sepamos cada año el dinero del que vamos a disponer para poder planificar el gasto y las prioridades". La rectora, que ha agradecido a las Medallas 2019 su aporte a la sociedad, ha hecho un llamamiento para trabajar conjuntamente en un nuevo modelo de financiación en el que alcanzar la convergencia con el resto de universidades con independencia del cambio de Gobierno autonómico. Una financiación que sirva para eliminar la precariedad del profesorado, garantizar la renovación de la plantilla y mantener el nivel de investigación.

Preguntada por la manifestación del 15 de marzo para exigir al Gobierno infraestructuras para la provincia, Peña ha apostado por que no se instrumentalice la causa sino que se busque el objetivo final: Mejorar la comunicación de Huelva con el exterior. "El 3 de marzo (cuando Huelva se manifestó para pedir una universidad) todos lo recordamos como algo apolítico, que se hacía por el bien de la ciudadanía y en el que todo el mundo se integró sin sacar mayores réditos y sería un modelo bueno para incluir a la ciudadanía como esta reivindicación de las infraestructuras", ha asegurado la rectora.

Por su parte, Javier Fernández, que se ha fotografiado y firmado autógrafos a los alumnos de la Escuela de Patinaje de Aljaraque, ha valorado el reconocimiento como "un orgullo más de toda mi trayectoria deportiva, es muy importante. En Huelva estamos más con otra deportista como es Carolina Marín y estamos muy contentos de poder venir, que se fomenten estos deportes que son un poco más minoritarios y ayudar para que sigan reforzándose, para que entre todos consigamos que haya más deportes que vea la gente en los medios".

Agradecimiento a la Universidad de Huelva ha mostrado también Francisco Alonso Chaves, quien ha destacado el carácter social de la Geología ejemplificado en el rescate del cuerpo de Julen: "Me pidieron que colaborase en el rescate de Julen, no podía decir que no y 300 personas participamos en este que ha sido otro desafío de la humanidad". Para Chaves, con esta medalla "se reconoce la transferencia de conocimiento, somos una de las 9 universidades en España en las que se puede acceder al grado de geólogo, es un reconocimiento a todos los geólogos que ejercen una labor social".

A Arcángel este reconocimiento le "asusta un poco", pero se ha mostrado contento porque "tu gente cercana te reconozca las cosas que haces, no es que uno las haga para eso, hago mi trabajo, pero cuando llegan estos eventos uno toma conciencia". Según el cantaor onubense, es determinante que se miren flamenco y universidad: "Es verdad que el flamenco ha tenido recelo de que toqueteen sus cosas, pero no es menos verdad que muchas instituciones han huido del flamenco porque lo han considerado o un arte menor o algo que no tenía importancia para la sociedad. En ese sentido ha habido un acercamiento porque ambos se necesitan y de la colaboración de ambos se pueden hacer muchas cosas beneficiosas".

A Arcángel le encantaría que hubiese una cátedra de flamencología "ahora que Huelva tiene un peso, sería la culminación de esa generación de gente que a mí me ilusionaría mucho la dirija quien la dirija".