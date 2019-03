Jesús Lino: “No veo factible el descenso del San Roque”

now playing

Pasada la página de la goleada sufrida a manos del Betis B, el San Roque afila sus cinco sentidos de cara al partido de mañana (Ciudad de Lepe, 12.00 horas) contra el Conil. Clasificación en mano, se trata de un choque clave en la lucha por permanecer en la categoría, aunque pase lo que pase, Jesús Lino está convencido de lograr la salvación.

"No veo factible el descenso, porque observo los entrenamientos y la actitud de los jugadores y me lleva a tener plena confianza en ellos y en su trabajo", señala el preparador aurinegro, pese a que los leperos se encuentran a sólo dos puntos de la zona roja. Aún así, "no tengo duda que terminaremos en mitad de la tabla", pronostica.

Una realidad, la de pugnar por esquivar el descenso, insospechada a inicios de curso, cuando el objetivo era el ascenso. Al respecto, Lino tiene claro cuál es "el motivo por el que el equipo está así, y es que no estamos acertados de cara a gol. En todos los partidos tenemos tres o cuatro ocasiones claras para marcar y no las materializamos", se lamenta.

Un panorama que debe cambiar ante el Conil, "Es un partido vital, contra un equipo que está a nuestra altura en la clasificación y que, como nosotros, no está siendo regular. Esperemos que seamos capaces de seguir en la línea anterior al encuentro con el Betis B, volver ser fiables atrás y a partir de ahí tener la fortuna de estar acertados de cara al gol".

Lino no podrá dirigir a los suyos desde el campo por los seis partidos de castigo impuestos por Competición, una sanción que considera "totalmente desproporcionada", fruto de "una interpretación ventajista del árbitro y, sobre todo, de su asistente". En todo caso, "que yo esté en el banco es secundario, lo importante es que los jugadores sepan lo que tienen que hacer".