Al Recreativo le vuelve a doler la enfermería

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Una de las claves del resurgir del Recreativo es la tregua concedida por la enfermería. De hecho, en los seis primeros partidos del año, José María Salmerón no tuvo que lamentar ninguna baja por lesión. Pero la paz se ha acabado. Jesús Valentín no jugó ante el Ibiza por enfermedad. Y Pablo Andrade no estuvo en Jumilla por unas molestias musculares.

El lateral brasileño se ha recuperado y podrá ser alineado el domingo contra El Ejido (Nuevo Colombino, 17.00 horas), si el técnico recreativista lo considera oportuno. No ocurre lo mismo con Carlos Martínez, que se ha ausentado de los dos últimos entrenamientos y cuyo concurso está prácticamente descartado por culpa de una contractura.