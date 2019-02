San Juan se echa a la calle para celebrar el Día de Andalucía

now playing

San Juan del Puerto ha celebrado el Día de Andalucía con una abarrotada Plaza de España donde el consistorio congregó a la una de la tarde a la población para el acto institucional con motivo del 28F. A esa hora llegaron conjuntamente los tres clubes ciclistas de la localidad que realizaron una ruta por varios puntos de la provincia. Los miembros del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, por su parte, intervinieron para realizar una serie de definiciones de la Comunidad Autónoma que dieron paso a las palabras de la alcaldesa Rocío Cárdenas Fernández.

La primera edil recurrió al referéndum sobre el proceso económico que consiguió un respaldo histórico “debemos recordar la lucha que llevó a cabo el gobierno andaluz por su autogobierno. Los andaluces no queríamos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie, por eso el legado del 28 de febrero no caduca” -dijo. Cárdenas subrayó que no caben ciudadanos de primera ni de segunda en nuestros pueblos y ciudades, y se unió a las felicitaciones que en la noche de ayer el consistorio entregó con motivo del Día de San Juan del Puerto, a Iván Campaña y Refrescos Godovi. Finalizó su intervención recordando la simbología de la bandera andaluza.

A continuación, la Banda Municipal de Música ‘Villa de San Juan’ dirigida por Rubén Lorenzo y con las voces de un grupo de niños y niñas, sonó el Himno de Andalucía; era el momento en el que se izaba la enseña andaluza justo en la puerta del Ayuntamiento. La banda prosiguió con su repertorio musical en el que destacaron los pasodobles “San Juan del Puerto” y “La concha flamenca”.

La Plaza de España a esa hora, registraba una alta participación que no quiso perderse la actuación de los distintos grupos de la Escuela Municipal de Baile Flamenco que bajo la coordinación de Leonor Rebollo Villalba ofreció al público unos bailes que levantó la ovación y el calor de quienes allí se congregaron. La actuación finalizó con unos animados bailes por sevillanas.

La Hermandad de San Isidro Labrador, que regenta una barra durante todas estas jornadas extendidas al fin de semana, hizo entrega a la alcaldesa de un detalle en agradecimiento por su implicación con esta hermandad sanjuanera. Acto seguido, comenzó la degustación de una garbanzada popular que se prolongó hasta las 4 de la tarde, momento de la actuación de ‘Los Marismeños’ que presentó su gira de conciertos con motivo de su 50 aniversario. Pases de modelos, música ambiente y otras actividades como la denominada #ActívateAndalucía se sucederán a lo largo de estos días en pleno centro de San Juan del Puerto.