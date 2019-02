Se dirige con paso decidido hacia la silla. Sabe que controla la escena y la situación. Se apoya en su buen trabajo y en sus grandes resultados, pero también en su experiencia a la hora de hablar en público y tratar a los medios de comunicación. Del fondo del sala surge un comentario. "Es más fácil acertar una primitiva que una alineación del Recreativo", dice un periodista. Y José María Salmerón esboza una ligera sonrisa.

Porque el entrenador del Decano no sólo tiene locos a los plumillas. También a los cuerpos técnicos rivales, incapaces de resolver el crucigrama de alineaciones, sistemas y tácticas que les propone el almeriense partido tras partido. Y no es para menos, en la 26 jornadas disputadas hasta hoy, el Recre ha utilizado 26 alineaciones distintas, según @vintage_stats. Esto es, nunca ha repetido once de una semana a otra.

Una situación que no sólo obedece a las ideas futbolísticas de Salmerón, pues estas no podrían pasar de la teoría a la práctica si no tuviera la materia prima necesaria. Y esa materia prima es la plantilla confeccionada por Óscar Carazo, cargada de jugadores polivalentes capaces de actuar en varios puestos. El caso de Iago Díaz, que ha jugado en cinco posiciones distintas en lo que llevamos de temporada es el arquetipo. Pero no es el único.

Diego Jiménez, Marc Caballé, Borja Díaz, Fernando Llorente, Caye, Ródenas y Quiles también conocen lo que significa la palabra polivalencia. Pero hay más. En el Recreativo, la diferencia de calidad entre titulares y suplentes es mínima, si es que existe. Con un amplio abanico de futbolistas de notable para arriba y capaces de desempeñarse en varias demarcaciones, Salmerón tiene vía libre para ser más difícil que la primitiva.