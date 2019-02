El Pleno dará el pistoletazo de salida a la candidatura de Huelva como sede del Mundial de Bádminton de 2021

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, ha dado cuenta de los principales asuntos que se elevan al Pleno convocado para este miércoles, destacando una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos que integran la corporación municipal, por la que la ciudad de Huelva se presenta oficialmente como candidata a ser la sede del Campeonato Mundial de Bádminton de 2021.

Como ha señalado el concejal, desde el Consistorio “queremos manifestar el agradecimiento de la ciudad a la Federación Española de Bádminton, así como a la Andaluza, por el apoyo recibido para poner en valor el potencial de Huelva para acoger un evento de esta magnitud y repercusión. Que la ciudad vea materializado este sueño quedaría ya solo a expensas de que la Federación Española la designe para su proclamación”.

Gómez Márquez ha recordado que en estos últimos años “hemos conseguido que nuestra ciudad abra la puerta a eventos deportivos de alto nivel, demuestre la gran anfitriona que es y acredite su capacidad organizativa con acontecimientos como el Campeonato Europeo de Badminton, el Mundial de Triatlón, el Congreso Internacional del Cambio Climático, los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos; las más de 200 acciones derivadas de nuestro título como Capital Española de la Gastronomía en 2017 Capitalidad, etc. Y en 2019 Huelva continúa siendo una referencia en los grandes eventos deportivos con el Campeonato Iberoamericano de Triatlón y la primera prueba de la Copa de Europa”.

En esta línea, el edil ha remarcado que “estamos convirtiendo el deporte de élite en un filón turístico para la promoción y dinamización de la ciudad, un polo de atracción que nos lleva a mostrar otra de nuestras grandes fortalezas, como la gastronomía, el clima, el acogedor ambiente de la ciudad, sus comercios y terrazas, el legado inglés, el Paseo de la Ría, etc”.

En otro orden de cosas, en el apartado económico, el equipo de Gobierno municipal dará cuenta en el Pleno de la importante mejora que ha habido en este mandato en lo que respecta al periodo medio de pago a proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento”. Según ha apuntado el portavoz, “hemos terminado el año 2018 con un periodo medio de pago de 21 días. Un dato muy a destacar, con el que no solo cumplimos la Ley, que establece un plazo máximo de 30 días, sino que se acredita el esfuerzo de este equipo de Gobierno por hacer frente a sus obligaciones económicas pese a la situación de absoluto colapso económico y ruina que nos encontramos cuando llegamos en junio de 2015”.

“Y es un dato real, -ha subrayado el concejal- no maquillado por planes de pago a proveedores, como sucedía, sobre todo, en la anterior legislatura. Y todos estos indicadores avalan el camino de saneamiento que tanto trabajo nos está costando labrar, pero que está dando valiosos resultados. No olvidemos -ha proseguido- que en esta legislatura ya hemos reducido la deuda financiera del Ayuntamiento en más de 70 millones de euros y, lo que es más importante, lo hemos hecho sin subir los impuestos, es más, rebajando la presión fiscal a los onubenses un 6,5%. Todo esto ha sido posible a base de una gestión rigurosa, responsable y eficaz que hace que el Ayuntamiento ya no sea una carga para los onubenses”.

Día Internacional del Síndrome de Asperger

Con motivo de esta conmemoración, que tiene lugar cada 18 de febrero, la Corporación Municipal quiere trasladar a toda la sociedad onubense su más firme compromiso para trabajar por un mundo mejor, que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos y todas. Así, a través de una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos, el Ayuntamiento se compromete a trabajar desde el reconocimiento de las necesidades específicas de este colectivo, dándole un enfoque inclusivo e integrador de sus demandas.

La iniciativa pasa por reconocer al movimiento asociativo como parte fundamental de la estructura social, “generadores de espacios donde compartir, conocerse, apoyarse y en definitiva, crear grupos y redes que favorezcan el bienestar de las personas con síndrome de Asperger y sus familias”, ha añadido el portavoz. “Nos comprometemos a impulsar medidas concretas que garanticen la plena integración social de las personas que conviven con el síndrome de Asperger y otros TEA de alto funcionamiento. Así como a que se implemente un sistema de acceso y apoyos adecuados en el sistema educativo y laboral. Entre otras iniciativas, instamos igualmente a las administraciones competentes a que exista la debida coordinación entre las mismas y los agentes sociales implicados”.

Iniciativa para la revitalización del Mercado del Carmen

Como ha avanzado Gómez Márquez, el equipo de Gobierno lleva a este Pleno una propuesta encaminada a “favorecer la inmediata reapertura de los puestos cerrados en el Mercado del Carmen, para que se generen nuevas actividades que hagan el mercado más competitivo y produzcan actividad económica y social”. Por ello, en esta sesión se propondrá la convocatoria del procedimiento para adjudicar de manera directa la explotación de los ocho puestos del mercado que ya están rescatados y sin uso, a la Asociación de Comerciantes, en el marco del contrato de gestión, o bien sean sacados a subasta y, para el supuesto de que quedaran desiertos, cedidos a la Asociación.

Los puestos adjudicados de forma directa a la Asociación, para su explotación comercial, podrán ser entregados por esta a terceros detallistas mediante procedimientos que garanticen los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad y no discriminación.

Asuntos urbanísticos

“Por otra parte -ha continuado el edil-, vamos a modificar un convenio que tenemos con la Universidad para que la ‘Casita Blanca’ de la calle Miguel de Unamuno, en la zona de huertos del Conquero, pueda ser cedida para uso dotacional”. A tal efecto se incorporará una adenda al acuerdo de colaboración formalizado en 2001 para el desarrollo de la urbanización del Plan Especial Universitario. El objetivo es que el edificio que fue cedido por la UHU al Ayuntamiento, pueda ponerse a disposición de una tercera entidad sin ánimo de lucro que se encargaría de su reapertura, puesta en uso y mantenimiento para fines de interés social.

De otro lado, en esta sesión se llevará a aprobación definitiva el estudio de detalle para la ordenación del espacio público y aparcamientos en la Plaza ‘El Perrunal’. La finalidad es ordenar un espacio público permitiendo implantar en determinados espacios libres de uso y dominio público del Plan Parcial de La Florida la posibilidad de albergar aparcamientos subterráneos conectados con las parcelas de futuras edificaciones residenciales inmediatamente colindantes.

Igualmente se propondrá la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ampliación del CEIP ‘Reyes Católicos’ en la barriada de Isla Chica. Se sustituirán los módulos de aulas prefabricadas del colegio de la calle Murete Bajo por una construcción en planta alta de dos aulas polivalentes, a ubicar en un único volumen sobre porche cubierto hacia la prolongación de la calle Muñoz de Vargas. Así, la superficie construida del colegio pasará de 4.942 a 5.111 metros cuadrados.