Nuevo incendio en el asentamiento chabolista de Lepe

Sobre las 03:15 horas de esta madrugada se ha producido un incendio en una de las construcciones del asentamiento chabolista junto al cementerio municipal.

La estructura no estaba habitada y no ha habido que lamentar daños personales. Dada la ausencia de viento y las bajas temperaturas, el fuego se ha contenido hasta la llegada de los efectivos del parque de bomberos con sede en Villablanca que lo han extinguido rápidamente, no propagándose a estructuras colindantes.