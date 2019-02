El activista LGTBI Lucas Alcázar se incorpora como articulista de diariodehuelva.es

El conocido activista del movimiento LGTBI de Huelva Lucas Alcázar se suma a la nómina de articulistas de opinión de diariodehuelva.es, que da la bienvenida a este "hombre trans" al que cuando nació le dijeron que "era una chica", como él mismo señala.

Hasta los 34 años no fue capaz de decirle a todos "cómo me llamaba y cómo me sentía", destaca Alcázar, a quien se le "susurró hace algún tiempo que muchas personas me mirarían de forma diferente y que todas se sorprenderían con mi cambio de aspecto", añade.

Sin embargo, fue entonces cuando decidió hacer pública su "transición hacía el otro género", con lo que Alcázar quería que "se normalizara una situación como la mía", pues "los trans somos personas normales y corrientes", subraya, motivo por el que lo relató "prácticamente todo" a través de Facebook.

Vinculado siempre al Movimiento LGTBI en Huelva, el nuevo articulista de diariodehuelva.es es miembro de una comunidad de fe LGTBI y actualmente está inmerso en la creación de un nuevo proyecto.

"No voy detrás del simpecado, pero asisto regularmente a misa, no me quedo para verla 'entrá' en el templo, pero me tiro horas en el Monasterio de la Virgen de la Cinta", recalca Alcázar, "un hombre trans de Huelva", como él mismo se define, que quiere aportar algo a su ciudad, "aunque no sirva", ya que "soy de Huelva y amo otra parte de mi ciudad que no es tan conocida".

Por ello se pasa "horas leyendo y escribiendo" y necesita "decir lo que pienso, haciendo amigas y asumiendo riesgos", sentencia.