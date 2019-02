UPA desmiente a Asaja: “A coger fresas se han apuntado muchos más de 970 parados”

La noticia saltaba esta semana incluso a los medios de ámbito nacional: sólo 970 trabajadores de las 23.000 plazas ofertadas habían respondido a la demanda de los agricultores onubenses para la recogida de la fresa. Lo adelantaba Asaja Huelva, pidiendo de camino una solución a la administración a la falta de trabajadores en el campo.

Según la organización agraria, que no ha querido hacer declaraciones más allá del comunicado emitido, para poder sacar adelante las campañas de fresas, frambuesas, arándanos y moras en la provincia de Huelva, son necesarios "entre 80.000 y 100.000 trabajadores" de los que la contratación en origen en Marruecos no supone "ni el 20 por ciento de la cifra general", por lo que "quedan vacantes miles de puestos de trabajo para nacionales".

La UPA (Unión de Pequeños Agricultores) de Huelva niega que a día de hoy los datos sean los facilitados por Asaja. Su secretario general, Manuel Piedra, señala que, aunque las cifras han trascendido ahora, son de diciembre "cuando ofertamos las 23.000 plazas en todo el territorio nacional porque el Gobierno nos obliga a presentar la oferta en España antes de hacerlo en otros países". "En diciembre, solo dijeron que sí a trabajar en marzo 970 jornaleros porque la gran mayoría tiene previsto trabajar en enero con sus empresarios del año pasado", explica Piedra, quien asegura que "no se puede criminalizar a los desempleados españoles".

Aunque no tiene datos de la cifra real de parados que han respondido a la oferta, está seguro de que la cifra facilitada por Asaja "no es la realidad" y que son muchos más. En cualquier caso, enumera otros motivos para esta negativa, como que muchos de ellos esperan incorporarse a un empleo en la temporada turística, donde los salarios son más altos: "En Huelva sólo 10.000 parados pertenecen al sector agrícola y no podemos decirle a las personas que están en otros sectores que se vengan a trabajar al campo". De estos desempleados, Piedra calcula que alrededor de 5.000 superan los 50 años y no están capacitados para coger fresas.

Por último, señala a un porcentaje de parados de larga duración que están cobrando la ayuda de los 430 euros y que si trabajan un solo día tienen que esperar otros tres años para cobrarla. Ante esta disyuntiva, el secretario general de UPA Huelva apuesta por que el Gobierno paralice esta ayuda mientras están trabajando y la vuelva a dar cuando se quedan en paro.

Para abordar ésta y otras cuestiones, UPA Huelva reclama una mesa de diálogo en la que estén representados empresarios, sindicatos y administraciones.

Manuel Piedra señala que la mano de obra está asegurada en la campaña agrícola con la contratación en origen. Se ha contratado 26.000 rumanos -fundamentalmente mujeres-, 19.140 marroquíes, de las que 11.500 repiten de campañas anteriores, y 6.000 subsaharianos, el resto son españoles.

El responsable de UPA no cree que el salario de 41,20 euros la jornada sea el motivo por el que muchos desempleados no optan por el campo, "creo que si lo pagásemos a 50 euros el problema sería el mismo", sostiene.

Una postura que no comparte el secretario general de UGT-FICA Huelva, Luciano Gómez, para quien el empleo es poco atractivo por las condiciones: "Estamos pidiendo que no echen balones fuera, que ofrezcan a los trabajadores mejores condiciones económicas y laborales, que doblen la apuesta por los cultivos hidropónicos, que se recolectan de pie y son menos penosos". El líder sindical recuerda que UGT no firmó el convenio colectivo porque el sueldo les "parecía exiguo", si bien, la subida del salario mínimo "le ha dado un impulso y lo acerca más a la media".