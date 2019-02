Alonso Pérez Velo: “El baloncesto de Gibraleón está resurgiendo”

La Liga N-1 retoma su actividad con dos apasionantes derbis entre el PMD Aljaraque y Los Palitos; y entre el Ciudad de Moguer y Ciudad de Huelva. Otro foco de atención es saber si el PMD Gibraleón será capaz de prolongar su serie de siete victorias consecutivas. Su técnico, Alonso Pérez Velo, desvela en esta entrevista con DiariodeHuelva.es las claves del equipo más en forma del baloncesto onubense.

-¿Cómo se siente siendo el entrenador del conjunto más en forma de la N-1?

-Somos un equipo humilde que también ha pasado malos momentos. Empezamos muy bien y después sufrimos cinco derrotas seguidas. Lo más importante fue que el grupo se mantuvo unido y cuando eso sucede los resultados tarde o temprano llegan. Los chavales siempre han tenido ganas de entrenar y eso es difícil cuando viene una derrota tras otra. Ahora tenemos una buena racha y queremos mantenerla el mayor tiempo posible.

-Siete victorias seguidas es algo más que una buena racha.

-No es fácil conseguirlo, aunque si digo la verdad no he sido consciente, vas ganando, te concentras en ganar el próximo partido, luego el siguiente... y no te das cuenta que llevas tantas victorias seguidas. Además, esta competición está tan igualada que te obliga más que nunca a estar pendiente del día a día. Hay que tener los pies en el suelo y seguir divirtiéndonos para estar arriba.

-¿Jugar el 'play-off' es ahora el objetivo?

-Ya lo era al comienzo de la temporada, lo que no esperábamos es la igualdad de la competición ni que hubiera clubes que se reforzaran tanto, algunos incluso con americanos. Además, al tener seis equipos, los jugadores de Huelva están muy repartidos, y no es fácil estar arriba. Hemos tenido la suerte de enganchar en el mercado a jugadores que nos han dado mucha vida.

-¿Cuál es el estilo de juego del PMD Gibraleón?

-Somos un equipo potente, físico, de mucho ritmo y juego alegre. Aprendí mucho de Ricardo Pérez de Rueda cuando estuvo aquí en Gibraleón y he querido hacer más o menos lo que él hizo. Cuento con la materia prima necesaria, jugadores muy potentes y muy rápidos, aunque hay que tener al equipo muy bien físicamente para practicar este tipo de juego. Y hay que tener cabeza para saber cuándo hay que parar y cuándo hay que correr, y a los jóvenes eso les cuesta.

-¿Qué jugadores destacaría de su equipo?

-Los dos hermanos Ramos son muy buenos, sobre todo José Carlos, que es un portento físico. Pero después tengo muchos jugadores válidos como Rodri, Raúl, y el capitán Selu, que pone la cabeza y es el timón del equipo. Al final se trata de hacer un grupo, porque un jugador solo no puede hacer nada.

-¿Se va recuperando la afición al baloncesto de Gibraleón, porque desde los tiempos en que se rozó el ascenso a la Liga EBA, había ido en declive?

-Lo de la afición es brutal, invito a toda la gente a venir al pabellón y veréis que las gradas tienen un gran ambiente. Es difícil volver a las cotas de público de aquella época con Antonio Morón, Antonio Rodríguez... luego con Ray Smith, pero poco a poco el baloncesto de Gibraleón está resurgiendo. Y hay un ambiente muy sano para que los niños vean un equipo referente y unos valores donde mirarse.

-¿Apoyaría el Ayuntamiento un posible ascenso?

-El Ayuntamiento siempre nos da muchas facilidades, pero vamos a ir pasito a pasito y si algún día tenemos la oportunidad de ascender, ya se verá. Tener un equipo en la Liga EBA es difícil por economía y por los jugadores que hay que fichar, pero la ilusión siempre se tiene.

