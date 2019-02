En 100 Palabras – Los que ganan con la confrontación

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos (y no tan viejos) que se conocen y se odian, pero no se matan”. Esta es una cita atribuida a Erich Hartman. Y, me temo, siempre es de rabiosa actualidad. Hace pocas semanas, cada español se convirtió en un único individuo, pendiente de un fatídico pozo que se tragó a un niño. Somos los mismos de entonces. La única diferencia estriba en los líderes mediocres que buscan en la confrontación una excusa para seguir odiándose...