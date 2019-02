La Confederación hurta a Almonte la indicación de la desembocadura del Guadalquivir

now playing

No es muy grave el asunto pero no estaría de más que en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se hiciera constar que la desembocadura de este río esencial para Andalucía en general y Huelva y Doñana en particular se produce entre Cádiz y Huelva. Porque de la forma en que la CHG lo publicita en la actualidad bien parece una desembocadura totalmente gaditana al citar solamente a Sanlúcar de Barrameda.

Lo correcto sería poner: Una vez que ha realizado su extenso recorrido, el rio Guadalquivir desemboca en el océano Atlántico, llegando a la altura de Almonte en la provincia de Huelva y Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.

Es sólo un consejo pero evita susceptibilidades.