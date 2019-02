Antonio Orozco actuará el 2 y el 3 de mayo en la Casa Colón

El reconocido cantante Antonio Orozco, también famoso por su participación en el concurso de Televisión 'La Voz' pasará por la Casa Colón de Huelva los días 2 y 3 de mayo en un doble concierto.

Lo hace después de haber agotado las entradas del día 2 en un periodo muy corto de tiempo por lo que su equipo ha decidido redoblar esfuerzos en Huelva y permitir que más personas puedan disfrutar de su música en tan majestuoso escenario. Las entradas para este segundo concierto ya están a la venta a un precio que oscila entre los 20 y los 50 euros según los lugares. Ambos conciertos tendrán lugar a las 21.00 horas,

Los conciertos forman parte de su gira Único, que continúa dando vueltas por toda España desde 2013 y que en este desfile final ha sumado cien funciones en todo el territorio español para culminar años de éxito.

Según anuncia el propio cantante en su web: "Único no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú, Único no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida"