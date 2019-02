Nace el espacio de coordinación 8M Huelva para organizar la huelga feminista de 24 horas

now playing

Se programarán actividades con las que reivindicar las cuatro líneas programáticas de la huelga que se propone desde los espacios de coordinación estatales y andaluzas: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados

Medio centenar de personas, muchas de ellas llegadas desde distintos rincones de la provincia, participaron este miércoles en la asamblea abierta celebrada en la Escuela de Arte León Ortega de cara a organizar la jornada de huelga feminista del próximo 8 de marzo, cuando colectivos como Mujeres 24 horas se sumarán a la huelga de 24 horas.

Así, con el objeto de dotar de contenido dicha movilización se ha constituido el espacio de coordinación 8M Huelva, desde el que se plantearán acciones con las que reivindicar las cuatro líneas programáticas de la huelga que se propone desde los espacios de coordinación estatales y andaluzas: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados.

Concretando la movilización onubense en los problemas propios de nuestra provincia, el enfoque laboral abordará cuestiones como la situación de las temporeras, otros sectores feminizados precarios y vulnerables, las empleadas del hogar, las cuidadoras, las kellys, las mujeres migrantes en situación irregular, las mujeres rurales y las mujeres con diversidad funcional. Además se sumará un quinto objetivo que incide específicamente en las mujeres de toda la provincia: el estado deficitario de las infraestructuras de transporte público.

El objetivo de dicho espacio de coordinación será por tanto organizar un completo programa de actividades no solo de cara al 8M, sino también en los días previos, y que se desarrollará tanto en la capital onubense como en los distintos municipios que se sumen. El colectivo feminista onubense recuerda que la huelga de 24 horas el 8 de marzo es legal en todo el territorio del Estado, la puede secundar cualquier mujer, trabaje en el sector que trabaje; esté o no sindicada, aunque su sindicato no la convoque; y sin necesidad de avisar previamente a la empresa. “Nos sobran motivos para hacer esta huelga”, afirman desde el colectivo.

Mujeres 24 horas hace un llamamiento a la participación de todas las personas feministas onubenses para lograr que el 8 de marzo se convierta en una nueva jornada histórica, secundando las acciones que se programen desde el 8M Huelva y sumándose además a todos los actos que se organicen por parte de las distintas organizaciones onubenses, culminando en la gran manifestación que ha convocado por la tarde en la capital el Movimiento Feminista de Huelva.

“La sororidad es importante siempre, pero en este caso es fundamental si queremos conseguir un 8M grande en Huelva. Juntas podremos transformar este mundo para hacerlo más justo, y por eso nos sumaremos a las distintas convocatorias y animamos a todas las personas a hacer lo mismo”, concluyen desde el colectivo feminista onubense.