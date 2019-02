Denuncian a una treintena de discotecas y pubs de Huelva por incumplir la normativa de precios y seguridad

La Policía Autonómica ha interpuesto también 38 denuncias a salones de juegos de la provincia por no contar con la documentación en regla para el uso de máquinas recreativas

La Policía Autonómica ha interpuesto una treintena de denuncias a bares de ocio y discotecas de Huelva por no cumplir con la normativa pertinente. En su mayoría, estos establecimientos no mantenían los precios establecidos por la legislación, no contaban con medidas de seguridad oportunas o algunos de sus empleados no disponían de la formación adecuada para la manipulación de alimentos.

De acuerdo con los datos recogidos en la memoria de Juego y Espectáculos Públicos de la Policía Autonómica de 2018, los agentes de la unidad inspeccionaron un total de 442 bares de ocio y discoteca en la provincia de Huelva el pasado año, un trabajo que se saldó con 30 denuncias, menos del 10% del total de establecimientos revisados. El jefe de la unidad onubense, Juan León, ha explicado en declaraciones a diariodehuelva.es que la mayoría de las denuncias se debe a un incumplimiento de la normativa de precios, a la falta de medidas de seguridad suficientes o a la carencia de la formación en manipulación de alimentos de algunos de los empleados.

Asimismo, a lo largo de 2018, la Policía Autonómica también ha realizado inspecciones en salones de juego de la provincia y, en concreto, ha estudiado el caso de 36 establecimientos de este tipo, con la consiguiente inspección de un total de 1.675 máquinas recreativas. De acuerdo con los datos facilitados por León, este trabajo ha dado como resultado 38 denuncias, por encontrarse los agentes con máquinas sin la documentación en regla o estar ubicadas en un establecimiento pero reconocidas en otro.

Además de lo anterior, la Policía Autonómica ha vigilado una treintena de espectáculos taurinos realizados en diferentes fiestas de la provincia de Huelva. En estos casos, se ha revisado la documentación pertinente, sin encontrarse ningún problema de incumplimiento al respecto.