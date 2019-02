Flor: “Llevaba tiempo sin marcar, pero lo que importa es el equipo”

Marcar el gol decisivo de una victoria inesperada ante uno de los equipos más potentes de Europa es motivo suficiente para pensar sólo en una misma y creerse el centro del universo. Pero si el Sporting Puerto de Huelva es hoy noticia en España por su proeza ante el Barça es, entre otras cosas, porque sus futbolistas anteponen lo individual a lo colectivo.

Que se lo pregunten si no a Flor Bonsegundo. La argentina rompió su sequía anotando el tercer tanto blanquiazul en el Mini Estadi, y aunque es consciente de que "hacia rato que no me tocaba marcar", acto seguido indica que "no me fijo en eso y sí en el gran trabajo que hizo el equipo, que es lo importante".