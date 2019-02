Rabino: “Tengo pendiente hacer un dueto con Rosalía”

now playing

Es uno de los cantautores más gamberros del panorama musical y su estilo ha dejado huella. Inventor del 'paveopop' (la propia Wikipedia recoge este término dentro de la entrada sobre la música de Huelva), el autor antes conocido como Rafa Pérez y fundador del grupo 'Rafa y los Përez' concede su primera entrevista a WiHu TV y DiariodeHuelva.es.

Rabino confiesa que sus inicios en solitario en el mundo de la música han sido casi una casualidad, "me topé con el muro de Renfe y luego vi en ebay y me salió un gorro de Rabino", eso lo vio como una señal. Sin embargo, Rabino no ha abandonado a su antigua banda, con la que tiene pensado hacer un gira.

Entre otros proyectos, también tiene pendiente hacer un dueto con Rosalía "y eso que Pintingo también me está buscando afirma". Entre sus éxitos, destaca la canción que le ha dedicado a Carolina Marín, la primera que le dedican en Huelva.