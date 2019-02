Valentín: “Este Recreativo es una familia y puede hacer algo grande”

Apenas lleva una semana en Huelva tras fichar en el último día del mercado de invierno, pero a Jesús Valentín (Tenerife, 1991) ya le ha dado tiempo a comprobar que el Recreativo reúne uno de los condimentos básicos de todo éxito deportivo: un buen vestuario.

"Nada más llegar me di cuenta que este equipo es una familia y que van todos a una, y así creo que podemos hacer algo importante", señala el zaguero en su presentación oficial con el Decano. "El otro día estuve en el Colombino, vi a la afición y se merece que pase algo bueno", añade.

El defensa detalla cómo sucedió su fichaje. "A falta de dos días del cierre del mercado, el Córdoba me dijo que no contaba conmigo. Me llamó Óscar (Carazo) y el Recreativo y no me lo pensé, porque pusieron mucho interés en mi, ahora me toca devolver esa confianza", indica.

Técnicamente se define como "un central completo, con buena salida de balón, rápido, contundente y que va bien en el juego aéreo, pero eso tendré que demostrarlo en el campo". Y no le será fácil, pues "mis compañeros tienen un nivel muy alto. Yo entreno para jugar, pero el 'mister' es quien decide".

Con José María Salmerón apostando indistintamente por una defensa de cuatro o de cinco, Valentín declara sentirse "bien y cómodo jugando con dos o tres centrales, incluso puedo actuar de pivote defensivo. Yo lo que quiero es ayudar y que el entrenador pueda contar conmigo", finaliza.