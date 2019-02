Atlantic Copper optimizará al máximo el agua empleada en sus procesos

now playing

En la factoría de Atlantic Copper en Huelva, se han presentado hoy los avances del proyecto RED_SCOPE, que tiene por objetivo conseguir la máxima recuperación de las aguas empleadas en los procesos de la empresa onubense.

El proyecto RED_SCOPE (Recovery of Effluent Discharge for Sustainable Copper Processing in Europe), financiado por la iniciativa europea EIT Raw Materials, tiene como alcance analizar la viabilidad técnica y económica de un nuevo proceso para maximizar la recuperación de las aguas de proceso de una fundición de cobre. Liderado por Atlantic Copper, el proyecto cuenta con la coordinación técnica de SUEZ, encargada de la definición y diseño de la línea de proceso, a su vez apoyada por CETAQUA, Centro Tecnológico del Agua, y el Instituto Sueco de Investigación Ambiental (IVL) encargado de la caracterización y estudio de la posible valorización del residuo que se genere en el nuevo proceso.

Como parte del proyecto, se diseñó un prototipo de filtración avanzada complementado con diversas tecnologías de ósmosis inversa que permitan recuperar la mayor parte del agua (alrededor de un 90%).

Esta agua, de calidad adecuada para ser usada como agua de proceso, será enviada de vuelta a la fábrica, reduciendo el consumo de agua fresca y, por tanto, la Huella Hídrica. La corriente líquida no reutilizada, se enviará a un evaporador para obtener un residuo seco, en forma de cristales salinos, que se pretende valorizar.

El proyecto comenzó en 2017 con los estudios de pre-viabilidad y pruebas de laboratorio. En 2018 se realizó el diseño de la planta piloto, se instalaron las distintas tecnologías y se realizaron las pruebas piloto durante 5 meses, cuyos resultados se presentaron en esta jornada. Para 2019 está previsto el estudio de implementación y la validación final del proyecto.

Atlantic Copper es una empresa onubense dedicada al aprovechamiento integral de materias primas con contenido de elementos valiosos. Estas materias primas son principalmente, aunque no necesariamente limitado a estas, minerales metálicos concentrados y materiales metálicos reciclados. Pertenece a la norteamericana Freeport-McMoRan, una de las principales empresas mineras del mundo.

SUEZ es una empresa experta en el tratamiento de agua y la gestión de residuos desde hace más de 150 años, que ofrece soluciones innovadoras para acompañar a sus clientes en la transición de un modelo lineal hacia una economía circular. En España, con más de 1.100 clientes industriales, SUEZ contribuye al desarrollo sostenible y a preservar los recursos naturales proponiendo a sus clientes soluciones y servicios personalizados para reducir el impacto de sus actividades en las comunidades donde están presentes.

Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, es un modelo de colaboración público privada creado para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del ciclo integral del agua considerando las necesidades territoriales. El modelo se ha aplicado en Barcelona, Galicia, Andalucía y Chile, cuatro centros de I+D+i independientes entre sí pero con una estrategia común y colaborativa, cofundados por el CSIC, universidades de referencia y empresas locales del grupo SUEZ.

El Instituto Sueco de Investigación Ambiental (IVL) fue fundado en 1966 por el estado y la comunidad empresarial conjuntamente con el objetivo de realizar investigaciones sobre los problemas de conservación del aire y el agua de la industria.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es un organismo independiente de la UE, con sede en Budapest, que fortalece la capacidad de innovación de la Unión. El EIT fomenta el talento empresarial y presta apoyo a las ideas nuevas, poniendo en contacto a las partes del “triángulo de conocimiento” formado por empresas, universidades y centros de investigación.