Carolina Marín obra un primer milagro

Carolina Marín es una deportista extraordinaria, también en la adversidad. Apenas una semana después de ser intervenida quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió en la final del Masters de Indonesia, la volantista onubense ha vuelto a entrenarse, como refleja el siguiente vídeo.

Day 8 - Who could imagine this the last Tuesday? 😏🏸

Día 8 - Quién se iba a imaginar esto el pasado martes? 😏🏸#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/aE7KdOwokN

— Carolina Marín (@CarolinaMarin) 5 de febrero de 2019