Salmerón: “Tropi es el mejor medio de la categoría y si alguien no lo ve, es muy ciego”

Superiores en lo colectivo y en lo individual. Así analiza José María Salmerón el brillantísimo triunfo del Recreativo de Huelva sobre el Real Murcia, resultado que consolida las aspiraciones de ascenso del combinado onubense.

Aunque más allá del marcador, el técnico prefiere "quedarse con el partido que ha hecho el equipo en todo momento, sabiendo cuándo había que correr y cuando había que manejar la pelota. Lo hemos manejado siempre por juego y trabajo. Ha sido un partido muy completo", insiste el entrenador almeriense.

Frente a las críticas de Manolo Herrero, el preparador albiazul recalca que "hemos sido superiores durante todo el partido" y, si bien, destaca el papel jugado en el triunfo por Marc Martínez -"el mejor portero de la categoría", para Salmerón-, recuerda que Mackay "también ha hecho buenas paradas".

El 'mister' elogia igualmente la gran campaña de Tropi, al que considera "el mejor mediocentro de la liga, y si alguien no lo ve, es muy ciego". Y tiene buenas palabras hacia Ródenas, pues "está con una punta de velocidad y un ritmo muy alto"; y Marc Caballé, porque "es un jugador que nos puede dar mucho balón".

Aunque Salmerón prefiere glosar las virtudes colectivas de un Recre que "está entrenando de forma espectacular" y por eso "es muy difícil hacer una alineación. Hoy hemos jugado sin nuestro único lateral izquierdo y no se ha notado. El nivel competitivo de los entrenamientos es muy alto y eso nos da un plus. Este equipo no tiene techo ahora mismo", concluye.