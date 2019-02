Pulso de gigantes entre el Recreativo y el Real Murcia

now playing

Ya no caben las lamentaciones. Ni por los jugadores que se fueron, ni por los refuerzos que no llegaron, ni por el dinero que no se gastó en fichajes. Pasada la hora del mercado de invierno, es el turno del verde. Con sus veinte futbolistas disponibles, el Recreativo tiene un reto por delante: alcanzar al menos el cuarto puesto en las 16 jornadas que restan.

Y el primer paso a dar es vencer al Real Murcia. Otro equipo como el Decano, con mejor pasado que presente, y la misma aspiración de futuro, ascender. Los granas se han debilitado en enero, si bien, siguen siendo un rival a tener en cuenta, como demuestra su serie de ocho partidos sin perder. Hugo Álvarez, Miñano y Chumbi causan baja en los foráneos.

En los locales, por el contrario, están todos. Salmerón ha citado hasta los dos nuevos fichajes, por lo que deberá realizar dos descartes. Con cuatro victorias y dos empates, el Recre atraviesa por su mejor momento deportivo y aspira a prolongarlo de la mano de su afición, que debe aportar a la causa con la mejor entrada de la presente campaña.

-ALINEACIONES PROBABLES

RECREATIVO (38 puntos): Marc Martínez; Iago Díaz, Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Fernando Llorente, Borja Díaz; Caye Quintana y Ródenas.

REAL MURCIA (35 puntos): Makay; Parras, Charlie Dean, Armando, Nahuel; Sergio Maestre, Juanma, Miguel Díaz; Josema, Manel Martínez y Jeisson.

ÁRBITRO: Pérez Muley, del Comité Madrileño.

CAMPO: Nuevo Colombino, 12.00 horas.