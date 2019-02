¿A quién pertenece el párking de Mercadona de El Molino?

Ha vuelto a pasar. Los abusos de Mercadona con 'su' parking cerrado en El Molino continúan. Un cliente gasta 130 euros y cuando va a pagar no encuentra el ticket de aparcamiento. Que lo busque o que si no tiene que pagar el párking desde las 9.00h, le dicen con una sonrisa amable. Había entrado a comprar a las 17.15 h y salía 45 minutos después. El ticket no aparece y le invitan a pagar 26.88 euros para poder sacar el coche. Se acerca el encargado y su segundo y se muestran inflexibles. En otras ocasiones incluso han llamado al guardia de Seguridad para intimidar con su presencia de hombre armario. Se les pide comprobar la hora de entrada, incluso con cámaras de televisión como en otros lugares y nada. Aquello es suyo e imponen su ley. Llegado este momento cabría preguntarse si el famoso y abusivo párking de Mercadona en El Molino es suyo, alquilado, en propiedad, una concesión... No vaya a ser que nos encontremos alguna sorpresa.