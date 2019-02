La Carreta Solidaria de Emigrantes recauda más de 3.500 kilos de alimentos en Huelva

La Hermandad de Emigrantes ha protagonizado una masiva recogida de alimentos en colaboración con los supermercados El Jamón de la capital onubense, en la que se ha conseguido reunir más de 3.500 kilos que irán destinados al Banco de Alimentos de la capital.

A iniciativa de su Hermano Mayor, Francisco Marín, los hermanos rocieros de la hermandad de Emigrantes han participado en una gran recogida de alimentos que será entregada, para su gestión, al Banco de Alimentos de la Capital. Más de un centenar de voluntarios han participado en esta novedosa iniciativa que acentúa el carácter solidario de esta Hermandad Rociera.

La Carreta partió de la Casa Hermandad de Emigrantes en torno a las 10:30 de la mañana del sábado 2 de febrero, acompañada por el grupo de tamborileros de la Hermandad, el grupo Joven, camaristas, Junta de gobierno y numerosos hermanos que realizaron un recorrido por el Paseo de las palmeras, C/ Doctor rubio, Avda de Portugal, C/ Marina, C/ Bejar, C/ San José y paseo independencia, realizando paradas en todos los supermercados de la cadena El Jamón que durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero han participado en esta campaña de recogida de alimentos.

Francisco Marín Hermano Mayor de Emigrantes se sentía “muy orgulloso con la respuesta de los hermanos y muy satisfecho con el trabajo realizado, ya que vamos a poder ayudar a muchas familias con necesidades de nuestra ciudad”. Por su otra parte, el presidente de la Hermandad, Eduardo Fernández Jurado, ha destacado “El valor solidario de la iniciativa llevada a cabo” y ha valorado muy positivamente “La respuesta obtenida y el esfuerzo realizado por todos los hermanos de Emigrantes, que han vuelto a demostrar su compromiso con la hermandad y con la ciudad de Huelva.”