Repostar con Cepsa tiene ventajas en la compañía aérea Vueling

La compañía energética Cepsa se incorpora a la red de partners del programa de fidelización de Vueling: Vueling Club. A partir de ahora, los miembros de Vueling Club podrán obtener Avios cada vez que reposten en las Estaciones de Servicio de Cepsa.

En concreto, el acuerdo alcanzado hace posible que los clientes de Vueling Club acumulen dos Avios por cada litro de combustible que adquieran en las cerca de 1500 Estaciones de Servicio de Cepsa en España. Para ello, solo es necesario presentar la tarjeta digital, que se encuentra dentro de la app de Vueling Club, en el momento de repostar. La aplicación móvil de Vueling está disponible para descargar de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de iOS y en Google Play. Además, unirse al Club Vueling es gratuito y los Avios acumulados se pueden canjear posteriormente por vuelos, noches de hotel, alquileres de coches, etc.

Desde 2017, Avios es la moneda de recompensas de Vueling Club. Sus miembros pueden acumularla tanto con sus vuelos adquiridos a través de www.vueling.com y www.iberia.com como con reservas de hoteles, alquileres de coches y compras con compañías asociadas, como es el caso de Cepsa. A mayor número de vuelos y pagos en servicios asociados, mayor incremento en el número de Avios acumulados.

Adicionalmente, los miembros de Vueling Club que también formen parte de Porque TU Vuelves de Cepsa, podrán acumular puntos-descuento canjeables por productos y servicios de Cepsa. Estos podrán obtenerse presentando la tarjeta Porque TU Vuelves, o vinculando ambas tarjetas de fidelización y presentando solo la del Club Vueling (esta vinculación puede hacerse a través del servicio de atención al cliente de Cepsa o siguiendo las indicaciones facilitadas por ambas compañías en sus soportes digitales).

Belén Mateo, directora de Franquicia de Estaciones de Servicio de Cepsa, señala: “Continuamos ampliando nuestra colaboración con Avios, uno de los mayores programas de fidelización en España, para ofrecer a nuestros clientes más descuentos y beneficios. Esta alianza estratégica, que alcanzamos en 2017 con Iberia y ahora suscribimos con Vueling, nos permite ofrecer un servicio más completo y atractivo en nuestra amplia red de Estaciones de Servicio”.

Por su parte, Robert James Harker, Head of Airline Frequent Flyer de Vueling afirma: “Creemos que el hecho de ser una compañía low cost no está reñido con ofrecer un programa de fidelización de calidad para todos nuestros clientes, con el cual no solo premiamos que nos elijan de manera recurrente a la hora de volar, sino que les brindamos la posibilidad de acumular recompensas con otros servicios asociados a nuestra red de partners”.

Finalmente, María de Gonzalo Aranoa, Directora de relaciones con Socios y Desarrollo de producto en el programa Avios, asegura: “Cepsa está presente en el día a día del socio y es una gran marca, por lo que estamos muy satisfechos de que se integre en el programa Vueling Club. Nuestro objetivo es seguir aumentando el número de partners relevantes que ayuden a los socios a conseguir más Avios para canjearlos por vuelos”.

Los Avios acumulados a través de Vueling Club representan la moneda de cambio para pagar el importe total o parcial de vuelos, reservándolos a través de www.vueling.com (vuelos operados por Vueling o Iberia) o para reservas en hoteles, alquiler de vehículos y experiencias a través de www.avios.com. En España, la red de partners de Avios está compuesta por más de 90 empresas de diferentes sectores (seguros, retail, turismo, ocio, bienestar, transportes, etc.) que ofrecen múltiples opciones para acumular dicha moneda.