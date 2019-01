La deportividad de Saina Nehwal con Carolina Marín

now playing

Hay gestos que merecen ser destacados, porque engrandecen el deporte y la condición humana. Es el caso de Saina Nehwal, la flamante Campeona del Masters de Indonesia gracias a la lesión de rodilla de Carolina Marín. La volantista india no puede renunciar al título, pero ha dejado claro que vencer así no le produce ninguna felicidad.

"No es la forma en que quería ganar", ha señalado en sus redes sociales. Antes, había acudido a la sala de atención médica del pabellón para decirle a la onubense que "estabas jugando increíble, si no te hubiera pasado esto, habrías ganado. Te deseo una recuperación muy rápida y espero volver a verte pronto". Mientras, aún no se conoce el alcance exacto de la lesión sufrida por Carolina Marín.