Krypteia Capital incrementará su patrocinio al Enrique Benítez para buscar el ascenso

El pasado verano, el Enrique Benítez perdió por un puñado de euros la carrera por subir a la LEB Plata por la vía administrativa. El club había sido invitado por la Federación para participar en la ampliación de la categoría, pero a la hora de la verdad, le faltaron apoyos públicos y privados.

Esta temporada se ha intentado por el cauce deportivo, pero salvo milagro, no parece que el equipo que ahora entrena Gabriel Carrasco, al que se quiere renovar, esté llamado a conseguir el ascenso en las canchas. Aún así, en el combinado del Andrés Estrada no pierden la esperanza de dar el salto de categoría, más pronto que tarde.

Una esperanza a la que contribuye Krypteia Capital. El principal patrocinador privado del Enrique Benítez no sólo ha anunciado que prorrogará tres años más su colaboración con la entidad que preside Enrique Escalante. También está dispuesto a incrementar su patrocinio, incluidos los gastos derivados de un posible ascenso en los despachos.

"Si esa situación se diera, no nos lo pensaríamos mucho. Sería acelerar todo el proyecto, pero si nos hemos arrepentido públicamente de no apoyar más al Enrique Benítez porque no conocíamos el potencial del club, ahora que sabemos de ese potencial, no nos lo pensaríamos ni diez minutos", ha recalcado al respecto Óscar Romero, presidente de Krypteia Capital, en la tertulia Basketmanía de Antena Huelva Radio.