Caraballo pulsa el ánimo de los socialistas en la Sierra de cara a las municipales

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mantenido un encuentro con casi un centenar de socialistas de la sierra, para pulsar el ánimo con el que se enfrentan a la próxima cita electoral, las elecciones municipales del 26 de mayo (26M), y ha afirmado al concluir el encuentro que “nuestra gente está más que preparada y afrontará con energía y con muchísima ilusión esos comicios, los más importantes para el territorio, porque se elige a la persona y al equipo que el ciudadano tiene más cerca para reclamar proyectos y trasladar problemas”.

La cita ha tenido lugar en Cortegana, uno de los objetivos principales del PSOE por estar en la oposición. La portavoz del PSOE en el municipio, Virginia Muñiz, ha agradecido el apoyo de todos los compañeros y está convencida de que los socialistas conseguirán la Alcaldía, “donde la derecha ha cumplido con creces su ciclo”. Después del encuentro, el líder de los socialistas de Huelva ha declarado que el PSOE es la referencia indiscutible en una comarca en la que el resto de fuerzas políticas es prácticamente irrelevante, porque la gente de la Sierra confía claramente en nuestra gestión y en nuestra disposición, así como en nuestra capacidad para dar respuestas a sus inquietudes”.

Los alcaldes y alcaldesas, portavoces y secretarios generales y de organización de la comarca han trasladado a la cúpula del partido su compromiso y pleno conocimiento de los pueblos. Son personas que viven y trabajan allí donde desarrollan sus responsabilidades políticas y orgánicas, por tanto, saben perfectamente lo que sus pueblos necesitan y están dispuestos a seguir trabajando a destajo paralograr los objetivos que persiguen”.

El PSOE va a presentar candidaturas en todos y cada uno de los municipios de la comarca y “seremos el primer partido en presentar candidaturas no sólo en la Sierra, sino también en toda la provincia, dejando patente la implantación que tiene el PSOE en Huelva, donde claramente la gente sigue confiando en nosotros”. El dirigente socialista ha indicado no obstante, que “no estamos en situación de desdeñar el dato de que hemos perdido miles de votos en las últimas citas electorales y que, aunque sigamos ganando elecciones, no podemos confiarnos, la gente nos ha mandado mensajes que tenemos que saber captar y tener en cuenta y desde luego no vamos a defraudar a nadie”.

Caraballo ha afirmado que “nuestra militancia está con el nervio en tensión” porque sabe que esta vez “no podemos permitirnos que nadie se quede en casa, que todo el mundo acuda a votar para que la sociedad pueda mantener el municipalismo del lado del progreso y salvando las políticas de bienestar, para contrarrestar lo que se nos viene encima con el nuevo Gobierno de derecha y ultraderecha de la Junta de Andalucía”.

Para ello, “estaremos en la calle –ha dicho Caraballo- con ilusión, compromiso y energía, recordando a los ciudadanos lo que hemos hecho con el esfuerzo de todos y aplicando unas políticas progresistas, que priman el bien común por encima del beneficio particular”. “Nuestros pueblos han crecido, hemos llevado, con ayuda de la Diputación y de la Junta de Andalucía en los años de Gobiernos progresistas, las infraestructuras necesarias para que nadie sienta que carece de lo que se goza en la ciudad o en los grandes municipios de la costa, por ejemplo. En un pueblo pequeño hay servicios básicos, en materia de salud, educación, deporte, por ejemplo, del mismo modo que lo hay y en proporción en grandes núcleos de población. Eso lo sabe la gente, pero se lo vamos a recordar”, ha dicho el secretario general.

Por ello, “vamos a intentar, y lo vamos a conseguir, tener la mayoría en el conjunto comarcal, igual que la tenemos ahora mismo. Nuestra ilusión es ganar todos los pueblos de la Sierra”, ha aseverado.

Caraballo ha manifestado que “el objetivo es seguir esta línea ascendente para que la comarca sea un todo, un producto único”. Así, ha indicado que “esta tierra tiene mucha riqueza y atractivo en todos los sentidos, turístico, agrícola, forestal y, sobre todo, en el sector de la industria cárnica donde somos referencia”. El líder de los socialistas onubenses ha remarcado que tenemos que sumar esfuerzos para revitalizar y potenciar el sector del cerdo” y ha concluido destacando la marca universal de Jabugo y del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, referentes para la gastronomía y para el medio ambiente.