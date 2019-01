Huelva protagoniza el inicio del exitoso talent televisivo Maestros de la Costura

El taller de 'Maestros de la Costura' vuelve a abrir sus puertas en La 1 un año después de su estreno. La presentadora Raquel Sánchez Silva y el exigente jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo puntean una segunda edición que llega llena de sorpresas, emociones y duros retos para buscar al mejor modista amateur de España.

En la presentación, la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, ha resaltado que “somos la única cadena que apuesta por un talent para dar a conocer a la industria de la moda y su excelente labor”. Sobre esta segunda temporada del programa ha destacado que es “una edición con muchísima ilusión y competitividad, divertida y sorprendente”.

Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain regresan como jurado en esta segunda temporada en la que, como novedad, tendrán que coser en las mismas circunstancias que los aprendices. Para Raquel Sánchez Silva, “ésta es la edición de la explosión del jurado”. La presentadora también ha destacado la carga sentimental y la cercanía con los participantes: “Tenemos un cásting híperemotivo con grandes historias detrás”.

La primera temporada del talent se cerró con los objetivos cumplidos: una audiencia media de casi 2 millones de espectadores y un 13,9% de cuota, además de una valoración excelente de todos los medios y de los profesionales del sector. El primer talent show de costura y diseño de moda de nuestro país, 'Maestros de la Costura', se propuso mostrar a la audiencia la gran importancia de todos los oficios de la industria y poner en valor el excelente trabajo de nuestras marcas, modistas y diseñadores.

12.000 aspirantes y 12 elegidos (Dos onubenses: Saray Asuero y Pedro Ramos))

Entre los 12.000 candidatos que se presentaron al casting, 12 han sido seleccionados para que el jurado se encargue de pulir ese talento único que encontraron en cada uno de ellos. El nivel de la edición es muy alto.

Y hay gente de Huelva entre los finalistas. Saray. Tiene 28 años y es onubense. Se define como tradicional y moderna a la vez. Se declara amante del flamenco y del folclore andaluz (sobre todo de la Virgen del Rocío) y una de sus pasiones es diseñar sus propios vestidos de flamenca. Su sueño es conocer a Vicky Martín Berrocal ya que en su boda llevó un vestido de la diseñadora y es su ejemplo a seguir.

A este torbellino de emociones le acompaña otro huelvano, Pedro. Este estudiante considera que tiene futuro en la moda debido a su creatividad. Actualmente estudia en Madrid un doble grado en diseño integral, gestión de la imagen y diseño de moda. Este joven ha luchado para dedicarse a su gran pasión a pesar de que en un primer momento su familia no celebraba que se dedicase a la moda.

En el primer programa tuvo un pequeño roce con Caprile, que seguro sabrá gestionar en el futuro. El concursante parece que va a ser uno de los más polémicos de la edición ya que no tuvo ningún problema en enfrentarse al líder del jurado cuando se vio avasallado por sus críticas. “Yo soy jefe de equipo y he intentado hacerlo lo mejor posible. No estoy aquí para posar", dijo el de Huelva. “Pedro, no me grites que empezamos mal. Has puesto a prueba mi respeto” le contestó Caprile.

Ayer se libraron ambos de la primera expulsión. Se fue Alba Gador.

Pero hay más concursantes. Una holandesa propietaria de cuatro discotecas que vino a España buscando “playa, sol y fiesta”, un carretillero que cose desde los 14 años, un torbellino argentino que durante años fue bailarina de Fangoria, una dicharachera valenciana que se hace llamar 'Amparito taconcitos', un actor que tiene su propia compañía de teatro infantil y una influencer de la costura nacida en Kazajistán formarán parte de la nueva generación de aprendices.

El jurado exigirá a los aprendices que tomen conciencia del enorme trabajo que hay detrás de una prenda, así como del coste de los materiales, y del impacto de los procesos, porque la moda de hoy es una industria responsable. Aprenderán a trabajar con materiales reciclados y sostenibles, a transformar ropa vintage en bolsos, elementos domésticos (como por ejemplo una fregona) en prendas de última moda, o ropa usada en un increíble vestido de cóctel.

Los aprendices se enfrentarán a todo tipo de retos para demostrar su talento, y comenzarán en el primer programa con retos de extrema dificultad como replicar el icónico vestido 'España' de la diseñadora Sybilla o recrear trajes de bailarines para el espectáculo 'Alento' del Ballet Nacional de España.

Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro Palomo serán más exigentes que nunca. El jurado castigará a los que no sigan sus consejos, y será implacable con las reglas de juego. Pero también recompensarán el trabajo duro y el esfuerzo con ventajas en las pruebas por equipos.

El vencedor de esta segunda edición recibirá el Maniquí de Oro de 'Maestros de la Costura', obtendrá 50.000 euros, expondrá sus creaciones en una colección cápsula a la venta en centros de El Corte Inglés y completará su formación con un curso especializado en Diseño de Moda, impartido en el Centro Superior de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. El segundo clasificado obtendrá una beca de seis meses de duración en un departamento de diseño de El Corte Inglés y un diploma Vogue España de Estilismo y Producción de moda, impartido por Condé Nast College Spain en colaboración con la universidad Carlos III de Madrid.

El jurado está tan implicado en que los aprendices consigan su sueño de trabajar en el mundo de la moda que recompensarán todo su esfuerzo y sacrificio. El tercer y el cuarto clasificado también recibirán premios: el vanguardista curso de patronaje a medida, creado por el diseñador Estanislao en el prestigioso centro Eometric.