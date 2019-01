Manuel Carrasco celebra ‘pletórico’ su 38 cumpleaños

El cantante isleño lo celebrará junto a su mujer Almudena Navalón y su pequeña Chloe

Hoy 15 de enero, Manuel Carrasco cumple 38 años de edad y lo hace en un momento pletórico de su carrera. Desde que el pasado mes de diciembre saliera a la luz su nuevo disco, 'La Cruz del Mapa' el éxito no ha dejado de perseguirle. El disco ya es doble platino, su canción estrella 'Me dijeron de pequeño' no para de acumular visitas en Youtube y además está colgando el cartel de no hay billetes en todos y cada uno de los conciertos que anuncia, incluidos el del Wanda Metropolitano de Madrid (Primera vez que un cantante español ocupará ese escenario) el del Benito Villamarín de Sevilla y los dos programados para el Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva que tendrán lugar los días 11 y 12 de mayo.

El cantante celebrará un día tan especial junto a su mujer, Almudena Navalón y su pequeña hija Chloe que ya ha cumplido un año de edad. A todas luces muy felices por el dulce momento que vive el cantante onubense.