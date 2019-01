La Junta asume la tutela del menor magrebí que recorrió 335 km en los bajos de un camión hasta Punta

now playing

La Junta de Andalucía se hará cargo de la tutela del menor de origen magrebí que apareció el pasado domingo en Punta Umbría en los bajos de un camión procedente de Ceuta y que habría protagonizado una peligrosa huida recorriendo 335 kilómetros de distancia hasta que fue encontrado por la Policía Local de Punta Umbría y entregado a la Policía Nacional.

Según han confirmado fuentes policiales a Diariodehuelva.es ha sido la Fiscalía de Menores de Huelva la que se ha hecho cargo de este caso y por orden suya, tras declaración en la comisaría, ha sido trasladado a un centro de menores de la provincia para que la junta se haga cargo de su tutela hasta que se certifique la mayoría de edad.

El menor, no portaba consigo documento alguno, por lo que ha sido imposible establecer su nombre o procedencia. No obstante, el simple aspecto físico de esta persona, denotaba que es menor de edad, por lo que no ha sido necesario recurrir a estudios complementarios para determinar su edad.

En ocasiones donde pueda haber dudas sobre si la persona es realmente menor de edad (de lo contrario la ley permite su expulsión en algunos supuestos pero nunca si es menor) se llega a realizar una radiografía de la dentadura del chico que determina con bastante exactitud la edad que puede llegar a tener el sujeto y evitar así los intentos de engaño con respecto a la edad. En esta ocasión, la fiscalía de menores no ha considerado necesaria esta prueba por lo que ha sido trasladado a un centro donde permanecerá presumiblemente hasta la mayoría de edad.