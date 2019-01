El Jumilla cierra el fichaje más extraño del mercado de invierno

now playing

Hay fichajes y fichajes. Y el de Leilei Gao por el Jumilla es el refuerzo más extraño de cuantos se han realizado hasta el momento en el Grupo IV de la Segunda División B, en este mercado de invierno.

No sólo por tratarse de un futbolista chino. No sólo por haber pasado por las exóticas competiciones de su país, Nueva Zelanda, Finlandia y Estados Unidos. Y no sólo por llevar más de un año sin jugar.

Todo eso es llamativo, muy llamativo, pero aún lo es más su edad, ¡¡¡38 años!!! Un DNI propio, quizás, de un portero, pero no de un jugador de campo, mediocentro ofensivo en el caso que nos ocupa.