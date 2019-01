CSIF denuncia la eliminación del servicio de transporte al hospital Vázquez Díaz

now playing

El sindicato ha lamentado cómo la decisión se ha tomado “sin explicación ni previo aviso” y está ocasionando “graves perjuicios” para la plantilla

El sindicato CSIF ha denunciado la supresión del transporte de los profesionales del hospital Vázquez Díaz de la capital. Se trataba de un servicio de traslado que utilizaban los trabajadores del centro para acudir a su puesto de trabajo y que la Dirección, “sin previo aviso, sin dar ninguna explicación y aprovechando las vacaciones navideñas”, ha decidido cancelar sin informar a la plantilla ni a los sindicatos después de más de 20 años funcionando.

Este servicio de transporte de profesionales consistía en un autobús que, de forma gratuita, recogía a los trabajadores en diferentes puntos de encuentro para llevarlos hasta el hospital y, a la salida, volver a dejarlos en las distintas paradas concertadas tanto de día como en los turnos de noche. Sin embargo, a partir del pasado 1 de enero los profesionales ya no cuentan con este medio “pensado para facilitar la llegada al centro teniendo en cuenta su ubicación y, especialmente, la adaptación a los turnos de trabajo por la disparidad de horarios”.

La alternativa que ha dado la Dirección es la utilización de los autobuses de Emtusa que, a día de hoy -según ha constado CSIF- “tiene un servicio pésimo y no se ajusta en absoluto a los horarios de los profesionales del Vázquez Díaz”. Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios presentó el pasado 27 de diciembre un escrito remitido al director gerente, Antonio León, en el que solicitaba que no se retirara el servicio de transporte de profesionales hasta no disponer de una alternativa “que cubra las necesidad de los profesionales adaptándose a los diferentes turnos”.

Además, muchos trabajadores no cuentan con vehículo ni con carné de conducir por lo que están acudiendo en taxi diariamente a su puesto de trabajo ya que la línea de Emtusa “no cuadra con las horas de entrada y salida”. Por todo ello, “no sólo estamos hablando de la supresión de lo que consideramos un derecho adquirido por los trabajadores después de más de 20 años, sino de los graves perjuicios económicos y de conciliación laboral y familiar que se están produciendo al haber tomado esta decisión con tan poco margen y sin previo aviso”, explica CSIF.

En su escrito, CSIF pidió que se prorrogara un mes más el servicio (al igual que se ha realizado en el hospital Infanta Elena) hasta que se coordine con Emtusa la implantación de un recorrido y unos horarios adecuados para incorporar a los trabajadores del Vázquez Díaz. Además, insiste en que “pasaríamos de un servicio gratuito a uno nuevo que supondría un coste añadido para unos trabajadores que ya han visto recortados sus derechos durante más de cinco años”. Por ello, exige una alternativa que no suponga una merma del poder adquisitivo de la plantilla.

Finalmente, CSIF requirió una reunión con carácter urgente para “conocer los motivos reales de la eliminación del servicio y qué solución se le va a dar por parte de la Dirección”. Hasta el momento, el sindicato no ha recibido respuesta alguna (más allá de comentarios extraoficiales), por lo que anuncia movilizaciones si no se da una solución urgente a este problema.