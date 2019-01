Dos onubenses recorrerán Asia en bicicleta durante siete meses en un reto de concienciación social

Carlos Roldán y Álvaro López ponen en marcha la iniciativa 'La Higuera con ruedas' para concienciar a la población de que "es posible viajar rozando las cero emisiones"

Dos amigos de Higuera de la Sierra, Carlos Roldán y Álvaro López, se han propuesto un reto muy especial para 2019: recorrer Asia en bicicleta durante siete meses. Una iniciativa pionera en la provincia de Huelva que pretende lanzar el mensaje de que es posible viajar en un régimen de bajo consumo y a una velocidad que permita descubrir nuevas culturas. Así, partirán en el mes de marzo en esta gran aventura para recorrer, al ritmo del pedaleo, 12 países asiáticos diferentes. Para hacerlo posible, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding con la que ya han alcanzado alrededor de 1.000 euros, y que continuará activa durante un mes para todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena a este sueño.

Carlos y Álvaro son amigos desde niños y siempre que pueden viajan juntos, por la provincia de Huelva y fuera de ella, preferiblemente en bicicleta. Después de recorrer gran parte de los senderos del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, realizar salidas de media y alta montaña por toda la Península Ibérica y otros rincones de Europa, hacer diferentes itinerarios del Camino de Santiago, largas travesías por Europa, y visitar en bicicleta el norte de Marruecos, estos dos onubenses han decidido dar el salto a un nuevo continente y hacerlo a lo grande. Bajo el lema, ‘La Higuera con ruedas’, se enfrentan a una apasionante aventura con la que han soñado desde niños y con la que también quieren concienciar a la sociedad.

Según han explicado a esta redacción, la idea surgió hace un par de años, cuando se plantearon la posibilidad de hacer “un viaje introspectivo y largo, pero esta vez por zonas algo más inhóspitas”. Así, empezaron a poner sobre la mesa planes y rutas hasta fijar la que será una gran aventura: Saldrán en avión el 6 de marzo para iniciar esta ruta en bicicleta por 12 países diferentes y con la idea de terminar en Nepal o Vietnam a principios de octubre, para, entonces, regresar a su tierra, a Higuera de la Sierra.

Antes de esta iniciativa, Carlos ya recorrió parte del centro de Europa en bicicleta durante tres semanas, mientras que Álvaro viajó, también al ritmo del pedaleo, desde Edimburgo (Escocia) hasta Higuera de la Sierra, en un período de otras tres semanas. En esta ocasión no solo se enfrentan a siete meses en bicicleta, sino también a zonas “más inhóspitas”, que, de hecho, es uno de los principales motivos de esta aventura. “En Europa, no hay problemas de comida, ni señalización, pero en Asia podemos pasar por zonas sin agua potable o donde no podamos comer, y hay lugares de los que no has costado incluso encontrar un mapa”, relatan. Pero, está precisamente en estos detalles “la posibilidad de vivir experiencias más reales, menos atadas al turismo tradicional que ya conocemos, y, al ser dos personas, y en bicicleta, tendremos también mucho tiempo para estar cada uno consigo mismo”. Compartir todo esto con un amigo de toda la vida es lo que les ha llevado a dar definitivamente el paso hacia delante.

Pero además de la aventura en sí misma, esta acción está planeada para “demostrar que es posible viajar sin aumentar la huella ecológica del lugar y hacerlo a una velocidad que permita la inmersión cultural”. Así, sus objetivos son “viajar de manera autosuficiente, rozando las cero emisiones y fuera de los circuitos masivos de turismo, hacer ver que esta manera de viajar es más sostenible, tanto para el medio como para los habitantes del mismo, acercarse a velocidad humana a las diferentes culturas asiáticas, y cuestionar y aprender de los límites del consumo”.

Para ello, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding y se han propuesto un mínimo de 1.170 euros para comenzar esta aventura, aunque el presupuesto óptimo se ha fijado en 2.570 euros. Pero esto es solo una parte del coste de todo el viaje, pues el presupuesto total de la iniciativa supera los 15.000 euros, entre visados, seguros médicos, vuelos, y material de bicicleta, entre otras cuestiones. De momento cuentan con casi 1.000 euros a casi un mes de que concluyan las aportaciones. Los interesados en colaborar pueden hacerlo con una ayuda de 10 euros hasta 200, y Carlos y Álvaro se acordarán de todos ellos durante su travesía por Asia, con mensajes y vídeos a través de las redes sociales, el envío de postales, e incluso un regalo sorpresa y una cena para compartir experiencias con los más solidarios. Si quieres saber más de este proyecto, puedes encontrar aquí toda la información.

Tanto Carlos como Álvaro son conscientes de que es una experiencia dura, pero ambos acumulan “diferentes conocimientos y experiencias vividas en condiciones adversas y territorios inhóspitos, y confían en que esto les ayudará en la ciclotravesía”. Desde Diario de Huelva les deseamos mucha suerte en esta gran aventura que están a punto de comenzar.