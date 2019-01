EN JUEGO: Sporting Puerto de Huelva – Sevilla (2-0, en la 2ª parte)

now playing

Vuelve a rodar el balón en los Campos Federativos de La Orden, donde el Sporting Puerto de Huelva y el Sevilla FC se enfrentan en un partido clave para la permanencia de ambos equipos en la Primera División Femenina.

Arrancó el duelo con los dos equipos ocupando plaza de descenso y varios contragolpes peligrosos del Sevilla. Replicaron las locales con un disparo lejano de Flor Bonsegundo que se fue rozando el palo y un cabezazo de Anita que se marchó por encima del larguero.

Como en tantas ocasiones, la estrategia era la mejor arma de las chicas de Antonio Toledo. La central Patri Ojeda reclamó penalti a la salida de un córner, pero las protestas blanquiazules se transformaron en alegría cuando Elena Pavel colgó una falta y Anita, esta vez sí, cabeceó a las mallas.

No le sentó bien al equipo onubense el pase por vestuarios. El once de Toledo cedió el terreno y la iniciativa a las sevillistas, que se lanzaron sobre los dominios de Sara Serrat, buscando el empate. Dos disparos de Araya y Raquel Pinel anunciaban que el partido no estaba controlado.

Una sensación que corroboró un peligroso remate de Karpova. Sara Serrat respondió con el paradón de la mañana. Y lo que son las dinámicas, justo cuando el empate del Sevilla parecía más cerca, llegó el segundo tanto local. Ludmila Barbosa cazó un rechace y la mandó a dormir al cajón.

-FICHA TÉCNICA

SPORTING PUERTO DE HUELVA: Sara Serrat; Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Patri Ojeda, Sandra Bernal; Castelló, Anita, Flor Bonsegundo; Ludmila Barbosa, Vera Diatel y Raquel Fernandes.

SEVILLA FC: Noelia Gil; Lucía Ramírez (Marta Carrasco, min.46), Nago, Olga, Raquel Pinel (Andrea, min.61), Payne (Karpova, min.61), Jenni Morilla (Ali, min.73), Bores, Araya, Cometti y Maite Albarrán.

GOLES: 1-0 (min.38) Anita; 2-0 (min.67) Ludmila Barbosa.

ÁRBITRO: Amonestó a la local Patri Ojeda y a la visitante Maite Albarrán.