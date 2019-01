La familia más baloncestística del Nacional de Huelva

now playing

En los ocho pabellones que albergan estos días el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas, caben muchas historias. Desde la única jugadora onubense presente en el torneo, hasta los ojeadores que tratan de anticiparse al tiempo y detectar a los futuros talentos del baloncesto español.

Pero ninguna historia es tan llamativa como la de Ana Rodríguez, entrenadora del Cadete Femenino de Melilla, donde dirige a su hija, escolta del equipo melillense. Además, sus dos hijos pequeños también están compitiendo en Huelva, como jugadores del Infantil Masculino. Juntos forman una familia de baloncesto, como muestra un reportaje de feb.es.

"En mi familia el baloncesto lo es todo. Soy seleccionadora del Cadete Femenino. Tengo a mi hija Alejandra en mi equipo. Y a los dos pequeños, Víctor y Miguel, en el Infantil. La mayor ya es júnior, pero también pasó por estos Campeonatos. Mi marido es directivo y fue delegado… y yo todavía sigo jugando en sénior".

Para Ana Rodríguez, "entrenar a mis hijos no supone ninguna dificultad. No hago ninguna diferencia en ese sentido. Como tampoco me resulta complicado cambiar del baloncesto femenino al masculino". Lo que sí tiene claro es que en su familia "el baloncesto marca la agenda. Es el tema de conversación habitual, y los fines de semana se convierten en un maratón de partidos".