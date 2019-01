Huelva vive hoy su día más mágico

now playing

Huelva vive hoy, 5 de enero, su día más mágico del año, sobre todo para los más pequeños, que disfrutarán a lo largo de toda la jornada de un día marcado por la ilusión con mayúsculas.

El el día de sus esperados Reyes Magos, a quienes ya este jueves, 4 de enero, entregaron sus cartas, como puede contemplarse a través de este vídeo de Wihu TV, que ofreció en directo este momento a todos sus espectadores.

Sus Majestades de Oriente comenzaron la jornada en Huelva a primera hora de este 5 de enero, a las ocho de la mañana, cuando se dieron cita en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón, desde donde partieron hasta la Residencia de Ancianos de la calle Artesanos, la Hermandad de Emigrantes y la Residencia de Discapacitados María de Nazaret.

En este momento se encuentran en la Residencia de Hermanitas de la Cruz, desde donde partirán hacia el Asilo de Ancianos 'Teresa Journet', el Hospital Vázquez Díaz, el Hospital Juan Ramón Jiménez, la Residencia Virgen del Rocío, el Centro Social de La Orden y el Santuario de La Cinta.

La Cabalgata dará comienzo a las 15.30 horas, tras lo que recorrerá las calles Legión Española, Niágara, Carretera Gibraleón, Avenida Cristóbal Colón, Paseo de Independencia, San José, Puerto, Doctor Rubio, Gravina, Plus Ultra, Méndez Núñez, Puerto, Quintero Báez, Pablo Rada, San Sebastián, Avenida de Andalucía, Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Gran Vía y Plaza de la Constitución, donde la llegada está prevista entre las 21 a 21.30 horas.

La Cabalgata de los Reyes Magos está diseñada un año más por el artista Juan Manuel Seisdedos y su equipo de diseñadores, está conformada por 13 carrozas y repartirá 14.200 kilos de caramelos, 168.000 rollitos de serpentinas multicolor y 840 kilos de confeti.

Dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, ha activado un Plan Especial de Autoprotección para la Cabalgata de Reyes Magos, en el que van a participar más de 150 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Policía Nacional, entre otros.

Un operativo que, como ha informado el concejal de Seguridad, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, se aprobó en la última reunión de la Junta Local de Seguridad y en el que se contemplan “todos los riesgos que conlleva uno de los eventos más multitudinarios que se vive en la capital, para el que hemos previsto la coordinación de todos los servicios, medios y recursos con el propósito de poder responder de una manera eficaz ante cualquier situación y con medias de autoprotección”.

El Plan movilizará a 48 efectivos de la Policía Local, entre ellos 6 mandos, con 12 motos y 10 vehículos; el jefe de servicio de Protección Civil y 21 voluntarios entre técnicos de emergencias y socorristas auxiliares, con dos ambulancias de Soporte Vital Básico, un vehículo de coordinación y un vehículo de intervención rápida; un mando y 4 bomberos, con una Bomba Urbana Ligera; y 61 voluntarios de familiares de los niños que participan como figurantes; a los que se sumarán los agentes de Policía Nacional y el personal de Cultura e Infraestructuras del Ayuntamiento

Entre las medidas que se contemplan está la dotación de las 13 carrozas con faldones rígidos en todo su perímetro y el acompañamiento a pie por agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil durante todo el recorrido.

De otro lado, con el objeto de ofrecer suficientes condiciones de seguridad y fluidez al público, se van a reubicar los veladores de todos los bares y restaurantes de Gran Vía, desde las 19.00 horas por parte de la Policía Local. También, los agentes actuarán durante todo el día para señalizar mediante vallas, conos o cinta el recorrido de la Cabalgata.

Por su parte, los bomberos repartirán extintores a cada una de las carrozas, informando de su ubicación a los acompañantes de cada una de ellas.

Asimismo, el plan municipal volverá a contar con 61 voluntarios familiares de los menores participantes, que tendrán como labor informar de cualquier incidente a los cuerpos de seguridad o trabajadores municipales, colaborar para que ninguna persona se acerque peligrosamente a las carrozas e indicar a los servicios de emergencia dónde se ha producido un incidente, en el que caso de que ocurra, quedándose en el lugar del suceso hasta la llegada de los mismos.

Por último, Protección Civil ha elaborado una serie de recomendaciones para la ciudadanía de cara a la cabalgata, en la que se les pide que no se separen de los niños pequeños, a los que se debe identificar con pulsera o tarjeta para localizar a un adulto en caso de pérdida; que no se invada el espacio de las carrozas ni se acerquen a las ruedas; que se preste atención a las indicaciones del personal de seguridad en todo momento; que se prevea con antelación la retirada de vehículos en el itinerario; y que no se tiren caramelos a otras personas.

Dispositivo especial de limpieza

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos también ha preparado un dispositivo especial de limpieza, que incluye un refuerzo de las tareas de limpieza tras el paso de la cabalgata y también de la recogida de residuos.

En el mismo se prevé el barrido manual con 10 peones que prestarán servicio inmediatamente después del paso de la comitiva. Debido a que los días 5, 6 y 7 de enero son los días del año donde se produce una mayor recogida de residuos en Huelva, los camiones de recogida de residuos trabajarán durante las jornadas de noche y mañana, y se reforzarán los servicios de limpieza viaria durante el día 6 de enero, a fin de mantener las calles en perfectas condiciones. También estarán operativas dos máquinas barredoras de calzada y tres dedicadas a las aceras para desempeñar este trabajo de forma más rápida y eficaz, junto con tres cisternas de agua a presión destinadas a efectuar una intervención rápida para que la ciudad pueda volver a la normalidad tras el paso de la cabalgata.

Complementando el trabajo se ha previsto la utilización de máquinas sopladoras para que las calles puedan volver a lucir lo antes posible sin rastro de papelillos de colores y restos de caramelos.

El Consistorio ha establecido de ese modo un dispositivo de refuerzo especial de limpieza previo a las cabalgatas que se van a celebrar en las distintas barriadas de la ciudad, en concreto el día 6 en la barriada de La Orden, y las mañanas de los días 5 y 6 en las barridas del Torrejón, La Hispanidad y La Navidad.

Por último, y como refuerzo al sistema de recogida de residuos sólidos puesto en marcha en varias calles de la zona peatonal del centro, los días 5, 6 y 7 de enero se ampliará el horario de disposición de los contenedores, estando éstos colocados durante todo el día, llevándose a cabo su recogida en horario nocturno. A partir del día 8 de enero continuará con su horario habitual de colocación cada atardecer, entre las 20.00 y las 21.30 horas.