UGT pide un Plan de Choque para los colectivos más desfavorecidos

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El sindicato exige la derogación de la reforma laboral y un salario mínimo de 1.000 euros en 14 pagas

El secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire Salas, pone de manifiesto cómo el paro en Huelva ha evolucionado tal y como esperaba, ya que, tradicionalmente, y debido a las fechas navideñas, el desempleo disminuye en esta época.

Para UGT Huelva es “fundamental poder rescatar a las personas en materia de empleo, salario, contratación, estado de bienestar e igualdad”.

Asimismo, en empleo es “urgente poner en marcha Planes de Choque dirigidos especialmente a los colectivos más desfavorecidos como son el de la mujer, juventud, mayores de 52 años y parados de larga duración. Igualmente es fundamental potenciar la formación y recualificación profesional, así como la orientación”.

Desde UGT exigen un Pacto por la Industria para que aumente su peso en el P.I.B. al 20% y la convierta en el principal generador de empleo estable y de calidad. “Debemos ser conscientes de que esto mejorará la calidad del empleo y el estado bienestar si somos capaces de desarrollar una Industria 4.0 competitiva”, han destacado.

El secretario general de UGT Huelva insiste en la necesidad de “promover un Plan por el Turismo y Servicio de Calidad capaz de generar empleo estable, bien remunerado y con derechos”. Por esto “tendremos que generar los elementos que garanticen un sector estable, sostenible y con futuro”.

En materia de contratación, UGT exige la derogación de la reforma laboral de 2012, crear un registro horario en la empresa para evitar el fraude, reforzar la Inspección Laboral y crear una Fiscalía especializada en derechos laborales.

En materia salarial, Donaire manifiesta que “la negociación colectiva es la clave de la recuperación de los salarios y que tenemos que proseguir en la consecución de un S.M.I. de 1000 euros en 14 pagas”.

Igualmente, “la precariedad laboral ha supuesto un incremento insostenible de la siniestralidad”. En Huelva, en el año 2018, hubo 12 fallecidos por accidente laboral, por esto, desde UGT Huelva “proponemos penalizar a las empresas que incumplan le L.P.R., así como habilitar juzgados específicos y prohibir la subcontratación en cadena”.

El sindicalista ha manifestado que, aunque “valoramos positivamente la reducción del paro, no podemos dejar de denunciar que esto no cambiará hasta que no se reviertan los aspectos centrales de la reforma laboral que fue aprobada por el Partido Popular en 2012”.

Así, desde UGT Huelva piden que, tanto el Gobierno central como el próximo Gobierno autonómico que se conforme en Andalucía, trabajen para mejorar la calidad de vida de todos y todas los/as ciudadanos/as.