Gabriel Carrasco: “No me sorprende que me llame el Enrique Benítez”

Hoy es un día de estreno en el Enrique Benítez. El máximo representante del baloncesto onubense inaugura una nueva era con la presentación oficial de Gabriel Carrasco como nuevo entrenador del equipo de la Liga EBA, tras la sorprendente destitución de Álex Ledesma.

-¿Cómo se planteó su fichaje por el Enrique Benítez?

-Fue todo muy rápido, me plantearon la situación que tenía el club y que habían pensado en mi para llevar el equipo. Me hicieron un planteamiento serio y lógico, y a mi me apetecía volver a entrenar, más después de pasar unos meses sin hacerlo por primera vez desde los 17 años. Así que tampoco tuve muchas dudas a la hora de aceptar.

-¿Le sorprendió que le llamara un equipo que había ganado cinco de los seis últimos partidos?

-Me sorprendería que me llamaran para ofrecerme un equipo de fútbol o de voleibol. Soy entrenador de baloncesto y cualquier entrenador de baloncesto está preparado para recibir esa llamada. Por lo demás, he sido muy respetuoso con mi forma de actuar. Nadie podrá decir que me han visto en alguna cancha, porque soy consciente de lo que podía suponer a nivel de conjeturas. He estado en mi casa, haciendo mi vida.

-¿Hay muchas diferencias entre dirigir a un equipo de mujeres y hacerlo con un equipo de hombres?

-El baloncesto no tiene género, sea masculino o femenino. Lógicamente, hay diferencias, el baloncesto femenino es más táctico y el masculino es más físico. Y dirigir un vestuario femenino a nivel motivacional y anímico probablemente sea más complejo que hacerlo en uno masculino, al menos esa es la realidad que yo he vivido.

-¿Cambiará mucho el estilo de juego respecto al de Álex Ledesma?

-Cada entrenador tiene su estilo, pero hay que ser muy torpe para no adaptarlo al grupo que vas a manejar. En el Enrique Benítez no tengo ningún jugador que haya entrenado, ni siquiera en categorías inferiores, y quiero ver qué sensaciones percibo en los primeros entrenamientos. Imagino que cambiarán pequeños detalles, pero no concibo otra cosa que no sea hacer un baloncesto fácil, rápido, atractivo y construido desde la defensa.

-¿Habrá cambios en la plantilla? ¿Se cubrirá la segunda plaza para americanos?

-No he hablando con el club de nada de eso, porque primero necesito ver las sensaciones que me transmite la plantilla. Soy consciente de la situación que vive el Enrique Benítez y hay que ser un iluso para pensar que puedo venir aquí y pedir cambios de jugadores. Si hay alguna necesidad, plantearé lo que sea, pero no soy persona de exigencias y, además, el club está por encima de todos.