Salvi Quintero deja el Enrique Benítez porque “a algunos prefiero no tenerlos cerca”

Nuevo terremoto en el Enrique Benítez. Tras el cese por sorpresa de Álex Ledesma y la llegada al banquillo capitalino de Gaby Carrasco, ahora es el turno de Salvi Quintero, quien ha anunciado en sus redes sociales que renuncia a sus labores como Coordinador de Cantera del club.

Siento mucho lo ocurrido. Como bien sabes no participo en decisiones concernientes al equipo EBA porque sólo me dedico a la Cantera pero sé que lo has dado todo. Dedicación 200%. Te deseo lo mejor en el futuro. Tienes mi respeto y el de muchos canteranos — Pichacar (@quintero_salvi) 29 de diciembre de 2018

El técnico onubense, que no parecía compartir la decisión de cesar a Ledesma, se ha despedido del Enrique Benítez dando las "gracias a todos los que me han rodeado estos treinta meses. Crecimos. Otro gran club en mi historial. A algunos prefiero no tenerlos cerca en el 'basket'. Preparando ya mis nuevos retos".