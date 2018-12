El PP de Valverde ficha a Noelia Oreal para las municipales

En este sentido, el actual alcalde y candidato ha manifestado la satisfacción que supone pare él la incorporación de Oreal a la lista, “ya que es unamujer que lleva once años trabajando el área municipal de deportes, lugar donde ha demostrado sobradamente su capacidad de gestión, además de una fuerte empatía con las personas, ya que de todos es conocida la estrecha relación que ha entablado con sus alumnas”.

Asimismo, Cayuela ha querido agradecer el sí rotundo cuando le propuso unirse a su equipo, “un equipo al que Noelia va a aportar su profundo conocimiento del deporte valverdeño, su cercanía y su humanidad, así como unas ganas infinitas de trabajar por su pueblo de adopción”.

Ante estas palabras, Oreal ha agradecido a Cayuela y su equipo la oportunidad de formar parte de este, “un equipo en el que confío plenamente y al que me uno con todas las ganas de seguir desarrollando este proyecto, para que Valverde pueda continuar creciendo como lo ha hecho estos últimos años”.

Oreal ha proseguido recordando la estrecha vinculación que le ha unido siempre con Valverde, “un pueblo que he sentido como mío, que es el pueblo de mi padre, y que me enamoró desde pequeñita de tal forma que ha sido el lugar elegido para formar mi familia, como no podría ser de otra forma, junto a un valverdeño”.

Para terminar, la última incorporación del equipo de Manolo Cayuela se ha despedido prometiendo a los valverdeños que va a trabajar por Valverde conentusiasmo, “siempre con ilusión y con ganas de escuchar al ciudadano para, en la medida de mis posibilidades, aportarle la mejor solución, como he hecho hasta ahora”.