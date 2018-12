El Recreativo vuelve al trabajo con una sonrisa de 3,8 millones de euros

now playing

Se acabaron las vacaciones navideñas para el Recreativo. La primera plantilla regresa esta tarde a los entrenamientos, con una sesión en la Ciudad Deportiva del Decano. El técnico José María Salmerón ha citado a sus hombres a las 16.30 horas, en un ambiente de felicidad, tras la aprobación del plan de rescate para el club por parte del Ayuntamiento.

Cuando los profesionales se marcharon a descansar, dejaron atrás a un Recreativo sin liquidez, incapaz de hacer frente a los pagos a entrenadores, futbolistas, empleados y acreedores de todo tipo, con instalaciones defectuosas y condenado a una desbandada de jugadores en el mercado de invierno, que cercenaría de un plumazo sus opciones de ascender a la Segunda División.

Ahora, tras la inyección de 3,8 millones de euros en las arcas del recreativistas, todos esos problemas han desaparecido. Aunque aún tardarán unos días en notarlo, Salmerón y su equipo saben que tienen los cobros asegurados, que sus condiciones de trabajo van a mejorar y que podrán competir de igual a igual con otros clubes por el ascenso.

Y ya no habrá desbandada en el plantel del Recre. Los futbolistas que se vayan lo harán porque no juegan o porque reciban mejores ofertas. Y Óscar Carazo podrá activar su agenda de refuerzos, pues una vez se pague a la RFAF, el Decano podrá operar en el mercado de fichajes con normalidad. No es de extrañar la amplia sonrisa que lucen dese ayer en el Nuevo Colombino.