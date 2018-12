LA UHU y la UNIA, galardonadas con el Premio a la Cooperación Iberoamericana del Otoño Cultural Iberoamericano

now playing

El director del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) 2018, Jaime de Vicente, junto al presidente de la Caja Rural del Sur y su fundación, José Luis García-Palacios Álvarez, han entregado este jueves el 8º Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana que ha recaído en la Universidad de Huelva (UHU) y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuando ambas cumplen 25 años de su fundación.

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur ha destacado durante el acto de entrega de premios que quienes reciben los mismos son "instituciones y personalidades que han puesto especial hincapié y esfuerzo en la cooperación entre ambas partes del mundo", con elementos de unión como el idioma, las tradiciones y artistas de gran renombre. "Hoy se premia a una institución que es absolutamente fundamental para el desarrollo de las ciudades como son las universidades", ha remarcado García-Palacios, que ha agregado que los premios se convierten en "una magnífica oportunidad de reconocer la labor de traslocación de conocimientos y la transmisión de la forma de ver todos los aspectos".

García-Palacios ha señalado sobre la UNIA que durante los meses estivales la sede de La Rábida de dicha universidad se convierte en "la plasmación física y real de los cursos que se basan en esa pata que tiene Huelva, España y Europa en el continente americano". Acerca de la UHU, el director del OCIb ha destacado la presencia en todas sus actividades de la unión con Iberoamérica, como aspecto fundamental de la cultura onubense.

De Vicente ha realizado durante el acto un repaso por los premiados desde la creación del certámen en el año 2009, y ha tenido palabras de recuerdo para cada uno de ellos. Sobre el anterior presidente de la fundación, el director del OCIb se ha referido al mismo para decir que "su espíritu sigue con nosotros", en referencia a la atención que García Palacios ofrecía a "centenares de personas" que venían a propósito del Otoño Cultural y a actividades de la fundación.

García-Palacios Álvarez también ha tenido palabras para su padre recientemente fallecido. "Es el primer acto al que participo como presidente de Fundación Caja Rural del Sur, supliendo a mi padre, no me gustaría haberlo hecho por el motivo que lo que he tenido que hacer aunque creo que estaría orgullloso", ha declarado el presidente durante el transcurso del acto.

La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha recogido la distinción y ha subrayado el hecho de que las cooperaciones se hacen de forma "silenciosa", por lo que "cuesta más percibirla", sobre lo que ha incidido en que la Onubense ha trabajado con países de África, entre otros, para buscar fondos, ya que desde la universidad "buscamos subvenciones, potenciamos áreas de trabajo, y lo hacemos también con Iberoamérica por la conexión" existente.

Asimismo, Peña ha señalado que todo esto es posible porque "también está la Fundacion Caja Rural, y Jaime de Vicente". "Al final hemos conseguido que la palabra Iberoamérica tenga músculo y contenido", ha concluido la rectora.

Por su parte, el vicerrector de la UNIA, Agustín Galán, ha insistido en el factor "humano". "El Otoño Cultural ha sido un contexto magnífico para que consigamos los objetivos particulares de cada institución", ha dicho. Para Galán, "reconocer el trabajo de cooperación es reconocer el trabajo de las personas que han hecho posible todo esto", y por todo ello dedicó palabras de agradecimiento, al igual que la rectora de la UHU, al OCIb y a la Fundación Caja Rural del Sur.

De esta forma el OCIb concluye este año su programación cultural con el reconocimiento a las dos entidades educativas de su intensa relación con las universidades de Iberoamérica que han contribuido "decisivamente" a reforzar los lazos educativos, académicos y culturales con la Comunidad Iberoamericana de naciones, motivos por los que el Otoño Cultural ha decidido ortorgar estos reconocimientos a las dos instituciones.

En el caso de la UNIA, hay que señalar también su labor de coordinación del grupo Rábida de Universidades Iberoamericanas, que tiene su sede precisamente en el campus de La Rábida. Ambas universidades pertenecen a la Comisión Organizadora del OCIb desde sus primeras ediciones.

El Otoño Cultural Iberoamericano instituyó el Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana para premiar a aquellas personas y entidades que se han distinguido de forma especial por su contribución al reforzamiento de los vínculos entre los ciudadanos de la Comunidad Iberoamericana de naciones, a través de la cultura y del fomento de los valores comunes, objetivos que orientan las actuaciones del Otoño Cultural Iberoamericano.