Buscan al dueño de una furgoneta gris tras acosar a tres mujeres de madrugada en la capital

Las jóvenes han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional

Se busca al dueño de una furgoneta Citroën C5 de color gris por presuntamente atemorizar y acorralar a tres jóvenes durante la madrugada del pasado 23 de diciembre en la capital. Concretamente en la calle Fray Juan Pérez de Huelva. Las jóvenes han puesto en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos, y además han comentado los hechos a través de las redes sociales para intentar alertar a otras mujeres de lo sucedido.

Según ha comentado Carmen Bravo, una de las tres jóvenes que fueron presuntamente acorraladas por este individuo, "Íbamos andando hacia el coche a eso de las 3.30 de la madrugada aproximadamente por la calle Fray Juan Pérez. Nosotras íbamos por la acera hablando, tan normal, cuando de repente salió un coche de una calle y en dirección contraria, se dirigió hacia nosotras. Iba a nuestro paso, al principio yo pensé que alguna de mis amigas lo conocía, pero no, no fue así" ha asegurado Carmen que también señalaba que "no nos quitaba la mirada de encima".

Carmen Bravo continúa su relato asegurando que "cuando nos dimos cuenta que las intenciones de este hombre no eran buenas ni mucho menos, intentamos irnos lo más ligero posible, pero este nos empezó a echar el coche encima. Intentamos quitarnos de ahí lo más rápido que pudimos, pero este consiguió echarnos de tal manera el coche encima que nos dejó acorraladas en la pared, sin nada que poder hacer".

El relato publicado en las redes sigue siendo escalofriante: "Mientras este hombre nos miraba con cara de muy pocos amigos y lo vuelvo a repetir, con ninguna intención de hacer nada bueno, cogía algo de la guantera". Todo ello hasta que mi amiga empezó a gritarle a unos chavales que estaban poco más arriba; que por cierto GRACIAS EN MAYÚSCULAS a estos chavales. Estos vinieron corriendo a ayudarnos. ¡NO TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES!"

Por suerte y gracias a estos chicos, "todo ha quedado en un susto, un susto bastante grande por cierto" ha comentado Carmen Bravo.

El relato ha sido refrendado por otra de las compañeras que iba con ella y que también se ha atrevido a publicarlo en redes sociales para alertar sobre la furgoneta Citroën C5 gris que las atemorizó. En esta ocasión cuenta el relato Isabel Gómez, quien a través de su perfil de Facebook ha asegurado que "Anoche nos tocó tener miedo a nosotras, más que nunca".

Según Isabel la cadena de hechos es prácticamente idéntica: "Iba caminando con dos amigas por el centro de Huelva para coger el coche a las 3.30 horas de la madrugada aproximadamente. De repente, de una calle y en dirección contraria, se escucha un coche arrancar, acelerar y frenó colocándose a nuestro lado. Estaba lo bastante cerca como para que se me haya quedado perfectamente grabada la cara de ese tío, de como nos miraba".

Según comenta Isabel, "reaccionamos lo bastante rápido para irnos, pero aceleró y nos encerró con el coche subiendo este a la acera, intentamos irnos por otro lado pero el volvió a repetir la maniobra en varias ocasiones hasta llegar a dejarnos paralizadas, acorraladas en la pared. Con suerte vi un grupito de chavales un poco más arriba de la calle, empecé a gritar pidiendo ayuda y bajaron a ayudarnos inmediatamente". Según cierra Isabel su relato, "con suerte todo quedó en un susto, pero podría haber sido peor... El miedo que pasamos nadie podrá quitárnoslo del cuerpo!"