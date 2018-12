El Enrique Benítez se obliga a ganar en la pista del Betis

now playing

Con la obligación de ganar. Así cierra el año el Enrique Benítez, que esta tarde visita al filial del Real Betis (Pabellón Municipal Illanes de Olivares, 18.00 horas), en uno de esos partidos con mucho que perder y poco que ganar. Tras el último revés con Benahavis, el margen de error del cuadro onubense se ha reducido al mínimo, si se quiere seguir optando al ascenso.

Los entrenados por Álex Ledesma parten como favoritos frente a un rival que sólo ha ganado un encuentro, contra el colista, de los once que ha disputado hasta la fecha. No obstante, los verdiblancos ya dieron problemas en el Andrés Estrada, por lo que los albinegros no deben confiarse. El excelente momento de forma de BJ Gladden es el mejor argumento de los visitantes.