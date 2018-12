Salmerón descarta una desbandada, pero no la salida de algún jugador del Recreativo

Las noticias sobre el nuevo plan de rescate del Ayuntamiento para el Recreativo de Huelva han traído la "tranquilidad" y "bastante optimismo" al vestuario del Decano, según ha revelado José María Salmerón en su habitual comparecencia de prensa pre-partido.

De hecho, el técnico descarta ahora que pueda producirse una desbandada de jugadores, tal y como se venía gestando, si bien, no niega que algún futbolista pudiera salir a título individual si recibe una oferta mejor, pues "cuando no tienes el poder de decidir, es difícil saber lo que sucederá".

"Espero que se resuelva todo y que no se vaya nadie- continua explicando-, pero hay cosas particulares que no dependen de nosotros y que ojalá no se produzcan", señala, en una velada alusión al hecho de que debido a los impagos, los futbolistas aún pueden rescindir unilateralmente sus contratos.

Del mismo modo, el preparador recreativista desaconseja a sus hombres que realicen una nueva protesta laboral, porque, "respaldando siempre la decisión de mi equipo, intentaría hacerles entender que hay una solución a las puertas y que no es el momento adecuado", detalla.

Salmerón no ha querido entrar en la polémica política y se ha limitado a indicar que "me parece bien que se solucione, aunque no entro en las formas que se puedan encontrar para arreglarlo". No obstante, defiende el uso de dinero público porque "el Recre también da riqueza a la ciudad".

En el apartado deportivo, el entrenador almeriense ha vaticinado que les espera "un partido muy complicado ante un filial que hace equipos para estar arriba", y que por eso cuenta "no solo con los jugadores de su cantera, también con futbolistas jóvenes de otros clubes".

Por último, no ha querido dar pistas sobre la alineación y el sistema, aunque ha descartado el 4-1-4-1 por la baja de Tropi, "un jugador con características únicas". Aún así, Salmerón indica que "tengo confianza en mis jugadores de mediocampo" para suplir adecuadamente al pivote valenciano. Traoré se perfila como su relevo.