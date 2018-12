Un preso agrede a un funcionario de la prisión de Huelva

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El empleado, que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario, podría tener una fractura en la nariz, según las primeras exploraciones

Nueva agresión en el centro penitenciario de Huelva. Un interno con antecedentes por delitos contra la libertad sexual ha propinado este viernes "un puñetazo en la cara, sin mediar palabra, a un funcionario de la prisión, provocando que sangrara abundantemente".

Así lo han denunciado desde el sindicato Acaip Huelva, que ha explicado que el funcionario agredido fue atendido en primera instancia por los servicios médicos del centro y, a continuación, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario para que se le realizaran las pertinentes pruebas, tras lo que "las primeras exploraciones señalan que pudiera tener fractura en la nariz a causa del puñetazo", añaden.

Las mismas fuentes explican que el interno consiguió ser reducido por los compañeros que acudieron en auxilio del funcionario, tras lo que le trasladaron al modulo de aislamiento.

Desde Acaip Huelva exigen que dichos hechos sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial por las responsabilidades penales que pudieren derivarse, así como que "se traslade a dicho interno a otro centro penitenciario, lo antes posible, dado los graves incidentes que estamos describiendo".

"Por si fuera poco, al margen de los problemas endémicos que sufrimos en nuestro centro, como es la escasez de personal, este aumento paulatino de este tipo de agresiones hace que nuestro colectivo exija una mayor protección jurídica a nivel judicial y administrativo", continúan.

Por tanto, "exigimos que el empleado de instituciones penitenciarias tenga reconocido la figura de autoridad y, por tanto, tengan una mayor relevancia penal las agresiones que sufrimos a diario", señalan.

Asimismo, desde el sindicato subrayan que "en Instituciones Penitenciarias hay un protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros penitenciarios que es ineficaz, por no decir que absurdo. Simplemente sirve para maquillar las estadísticas pero no para que no nos partan la cara en cada uno de los 84 centros penitenciarios de todo el país", añaden.

"Y de paso este protocolo sirve para enmascarar la mala gestión del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Ortiz, así como la del ministro del interior, Grande Marlaska, pues desde que se hizo cargo de Interior nuestro colectivo se siente humillado, olvidado y sin ninguna salida a ninguna de las reivindicaciones que llevamos luchando en este conflicto colectivo por la actitud nada dialogante y con una estrategia clara de desprestigio hacia nuestro colectivo", concluyen.