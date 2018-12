El Colegio de Abogados de Huelva distingue a 57 letrados

Jaime Madruga, Martín Mediri y Pedro Luis Bosch cumplen 50 años de colegiados

Un año más, el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICAHuelva) ha celebrado el acto de entrega de insignias a los colegiados que han cumplido 50 y 25 años en el ejercicio de la profesión e incorporación a la institución; un evento con el que también se celebra el día de la patrona del Colegio, la Inmaculada Concepción. En total, 54 colegiados han recibido el reconocimiento a los 25 años, mientras que otros tres han recibido la que inmortaliza los 50 años de colegiado.

La jornada festiva ha dado comienzo con una misa en su honor en la capilla de la Universidad de Huelva, tras la cual, la festividad ha continuado con la entrega de insignias. El acto, celebrado en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, ha estado presidido por el vicedecano del ICAHuelva, Fernando Vergel, quien ha destacado que los tres veteranos de 50 años “son faros de luz para iluminar en los momentos más difíciles y espejos en los que podemos mirarnos para reflejar su entrega y honradez, son tres magníficos compañeros y este homenaje es más que merecido”.

La distinción más especial del día la han recibido a los tres colegiados que cumplen 50 años que se incorporaron a la profesión en 1968, Jaime Madruga Martín, Martín Mendiri Macías y Pedro Luis Bosch Montes.

Mendiri Macías, durante su turno de palabra, ha asegurado que en sus 50 años han llevado a cabo “una travesía dura, pero ilusionante” Mendiri ha valorado la honestidad como valor de la abogacía.

Por su parte, Pedro Luis Bosch ha asegurado que tuvo dos vocaciones “el toreo y la abogacía y me refugié en mi segunda vocación y siempre he hecho lo que mi vocación me mandaba y lo que me había propuesto, ser cada vez mejor dentro de mis limitaciones y ayudar a todo aquel que llegaba a las puertas de mi despacho”.

También Jaime Madruga quiso tener unas palabras para la sala repleta de la Facultad de Derecho: “En estos 50 años se han producido muchos cambios y algunos de manera vertiginosa y en el mundo del derecho y la justicia también” entre ellos ha destacado la incorporación de la mujer al mundo judicial.

Madruga también ha asegurado que si volviera al principio “podéis estar seguro de que volvería a ser abogado”.

Por otra parte, en reconocimiento por sus 25 años ejerciendo la Abogacía, todos ellos incorporados al Colegio en 1993, también han recibido un reconocimiento los letrados onubenses Juan Carlos Gómez Rodríguez, Francisco de Asis Jiménez Mier, Javier De Vega Domínguez, Marisol González Mora, Manuel Ángel Galván Díez, Marcos Carrero Vizcaíno, Luis Manuel de la Prada Hernández, Eva María Reyes Barroso, José Luis Orta Prieto, Isabel Leñero Cruzado, José Augusto de Vega Jiménez, Vicente Manuel García Llamas, Eugenio Toro Sánchez , Francisca Feria Gómez, María Blanca Colaso Rodríguez, María Luisa Mojarro Sánchez, María del Rosario Ilarri Tello, Jesús Fuentes Delgado, María José Gómez Estévez, María del Carmen López Suárez, Baldomero Francisco Navarro Martín, Gloria Cristina Jiménez, José María Pérez de Ayala Muñoz, María Dolores Delgado Burgueño, Socorro López Ferraro, Francisco De Paula Sivianes López, Cayetano Márquez Mestre, Pablo de Julios Campuzano, Francisco Rodríguez Vázquez de Tovar, Manuel Macías De la Corte, Antonio Jimeno Maestro, Antonio Pérez Arévalo, Jorge Jaime González Díaz Malaguilla, Magdalena Cambra Pancho, Jesús Manuel Ortega Limón, José María Mora García, Antonio Manuel Martín Contreras, Sergio Pino Fernández, María del Carmen Marín Pascual del Pobil, Manuel Castilla Martín, Elicier Coronel Maestre, María del Carmen Zaragoza Ruiz, Mercedes Balbuena Castilla, María Isabel Domínguez García, Gema García Cruzado, Romualdo Casas Vázquez, Maria Rodríguez Tercero, Carmen Toribio Mora, Isabel María Carrasquilla Quintana, Jorge Braulia Ruiz León, María Ángeles Hernández Méndez, Fernando Hugo Azcárate Prieto, Pilar María Pérez Rodero y María Luisa Vélez Cordero .

En nombre de todos los abogados reconocidos por sus 25 años de profesión, el letrado Juan Carlos Gómez Rodríguez ha expresado el sentir de todos los compañeros destacando que “desarrollamos una obra social, en muchos casos no suficientemente valorada, pero quiero creer que sí respetada”. “Si algo debemos sacar de nuestra experiencia de estos 25 años es que debemos ser constructivos y honestos” ha asegurado.

Entre los asistentes al acto, destaca la presencia del presidente de la Aundiencia Provincial, Antonio Pontón, la teniente fiscal Isidora Solís, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, el coronel de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero o el jefe de la Policía Local de Huelva, Rafael Mora Cañizares.