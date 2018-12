La campeona mundial de muay thai Johanna Alonso dará clases gratis de defensa personal a mujeres

now playing

Impartirá las clases en el Centro Onubense de Artes Marciales Wuji y en la Escuela de Boxeo a partir del mes de enero

La campeona mundial de muay thai Johanna Alonso, también guardia civil de la provincia onubense, se ofrece para dar clases gratuitas de defensa personal a todas las mujeres que estén interesadas en ello. Lanza este mensaje a través de las redes sociales para aportar su granito de arena en esta lucha tras el trágico crimen de la joven Laura Luelmo.

“Hay veces que hay noticias que te desgarran el alma… No me entra en la cabeza como a día de hoy haya personas con desajustes mentales que se permiten el lujo de acabar con la vida de una mujer, un hombre o un niño”, decía Johanna Alonso en su perfil de Facebook. Ella misma se ponía en la piel de la joven Laura, como deportista que sale también a correr: “Salgo a correr igual que ella, y podría haber sido yo misma, pero se hubiese encontrado una respuesta, se lo hubiese puesto difícil, muy difícil, no porque sea más que nadie, sino porque tengo la suerte de entrenar, de ser guardia civil y tengo desarrolladas ciertas aptitudes que otras chicas necesitan para sentirse seguras”.

Por ello, esta campeona mundial no lo ha dudado, y se ha ofrecido para dar clases totalmente gratuitas a todas las mujeres que estén interesadas en ello, para que lo que le ha ocurrido a Laura Luelmo no vuelva a repetirse. Así, a partir de enero, dará clase con Andrés Toscano, en el Centro Onubense de Artes Marciales Wuji, y con Alejandro Flores, en la Escuela de Boxeo también de Huelva. Las clases serán de muay thai, disciplina de boxeo tailandés, y de defensa personal. Las interesadas solo tienen que ponerse en contacto con ellos e inscribirse.